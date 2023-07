La rabbia del sindacato "Precauzioni dimenticate"

"Sono sempre più disattese le norme sulle precauzioni contro il colpo di calore. Possibile che di questa situazione ce ne accorgiamo solo noi? Solo noi andiamo nei cantieri e negli opifici? Facciamo appello a Asl e Ispettorato del lavoro: possibile non riescano a vedere nulla di tutto questo?". Così, anche ieri, il segretario generale della Fillea-Cgil di Firenze, Marco Carletti, è intervenuto per sottolineare le mancate precauzioni contro i colpi di calore in cantieri e opifici, in giornate torride come quelle di quest’ultimo periodo. "Siamo molto arrabbiati della situazione – ha aggiunto – che quotidianamente troviamo nei cantieri e nelle fabbriche del settore delle costruzioni a Firenze".

Ed è un allarme che il sindacato ripete a distanza di pochi giorni. Non più tardi di lunedì, la stessa Fillea-Cgil aveva emesso una nota proprio su questo: "Le alte temperature sono pericolose per la salute di chi lavora nelle fabbriche e lo sono ancora di più per coloro che svolgono lavorazioni all’aperto. Ribadiamo alle imprese la necessità di mettere la salute e la sicurezza dei lavoratori al primo posto usando accorgimenti come informare i lavoratori sugli effetti del calore, controllare temperatura e umidità, predisporre aree di riposo ombreggiate, mettere a disposizione acqua fresca, evitare lavori isolati, fino alla sospensione dei lavori utilizzando la Cigo". E rileggere oggi quella nota, soprattutto nelle righe finali, fa davvero impressione: le condizioni climatiche estreme, con temperature maggiori di 35 gradi o anche inferiori ma percepite come elevate, "possono provocare malori, infortuni gravi e purtroppo anche mortali".

Sempre lunedì si erano levate altre voci, sul lavoro e l’emergenza caldo, anche dalla Regione. "La prevenzione da stress termico ambientale è una misura che rientra a pieno titolo nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro – ha sottolineato Andrea Vannucci, consigliere regionale Pd e vicepresidente della commissione sanità in consiglio regionale –. E’ un tema su cui nei mesi scorsi ho raccolto la necessità di intervenire con una proposta di legge che vorremmo portare in consiglio entro questo mese. La proposta chiede di introdurre delle forme di collaborazione istituzionali, tra soggetti pubblici e privati, con azioni coordinate per individuare politiche mirate a ridurre i rischi per tutti quei lavoratori che operano in condizioni di caldo o freddo particolarmente critiche". Sulla stessa lunghezza d’onda Cristina Giachi, consigliera regionale, presidente della commissione cultura e responsabile ambiente per il Pd toscano: "Ambiente, clima e salute sono fattori interconnessi. Le ricadute sul mondo del lavoro, in particolar modo per quei lavoratori esposti al caldo rovente di questi giorni, destanoe preoccupazione. Come istituzioni abbiamo il dovere di compiere ogni sforzo, introducendo misure efficaci per contrastare e limitare le conseguenze. La legge presentata dal collega Vannucci, che anche io ho sottoscritto, va proprio in questa direzione. Come cittadini abbiamo il dovere di rispettare l’ambiente e di portare avanti uno stile di vita sempre più sostenibile e rispettoso di ciò che ci circonda, per il bene di tutti e per il futuro delle nuove generazioni".