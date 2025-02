Arezzo, 5 febbraio 2025 – Sabato 8 febbraio 2024, alle ore 17,15, la libreria Edison by Biblion di Piazza Risorgimento 31, ad Arezzo, ospita la presentazione di “La maschera” (Edizioni Helicon) di Salvatore Renato Minici. Assieme all’autore interverrà il dottor Giorgio Seri.

Il romanzo è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e si concentra sul confine tra Toscana e Romagna, dove, dopo l’8 settembre 1943, si raccolsero le forze partigiane per organizzare la resistenza contro l’occupante nazifascista.

In quelle zone l’invasore tedesco commise terribili stragi e rappresaglie ai danni non solo di tanti partigiani caduti per la libertà, ma anche contro l’inerme popolazione civile, che pagò un contributo di sangue enorme e a distanza di ottant’anni chiede ancora giustizia per i tanti crimini rimasti impuniti.

Nel libro i nomi dei protagonisti e gli avvenimenti citati sono di pura fantasia, ma spiegano in maniera chiara e inequivocabile cosa successe agli abitanti di quelle montagne nei mesi in cui la guerra volgeva al termine e l’Italia stava per essere liberata.

BIOGRAFIA

Salvatore Renato Minici si è laureato in Scienze Naturali all’Università degli Studi di Firenze nel 1972. Ha insegnato prima Matematica e Scienze nelle scuole secondarie di primo grado e successivamente Chimica e Scienze al Liceo Classico di Arezzo. Ha poi ricoperto l’incarico di dirigente scolastico in istituti comprensivi della Provincia di Arezzo.

Più volte commissario e presidente nelle commissioni degli esami di Stato, Minici ha svolto anche il ruolo di coordinatore provinciale per la Dispersione scolastica al Provveditorato agli Studi di Arezzo. Si è occupato inoltre di problematiche giovanili e riferite all’educazione permanente degli adulti anche a livello nazionale.

Nel giugno 2024 Minici ha ricevuto il premio speciale della giuria per la narrativa alla 49° edizione del Premio letterario Casentino.