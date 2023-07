La poetessa del Village a Fiesole "Porto un inedito sulla Guerra in Ucraina"

di Andrea Spinelli

FIESOLE (Firenze)

"Firenze stanotte sei bella in un manto di stelle, che in cielo risplendono tremule come fiammelle…" canta all’altro capo del filo Suzanne Vega nell’attesa di regalarsi oggi una notte speciale sotto la luna del Teatro Romano di Fiesole col pensiero a quegli amanti nascosti nell’ombra e a quelle bocche tremanti che parlan d’amor. "Da bambina presi lezioni da un’insegnante di origini italiane che si chiamava Franca Sparacio, madre di Cecilia, la mia migliore amica. È stata lei ad insegnarmi le parole di quel successo di Carlo Buti che ancora oggi mi tornano in mente quando penso al vostro paese". Ex studentessa di letteratura inglese al Barnard College della Columbia University, la poetessa del Village in questo An intimate evening of songs and stories è accompagnata da Gerry Leonard, al fianco, fra i tanti, di David Bowie.

Trentacinque anni fa, davanti al grande successo di “Luka”, quanti pensa abbiano realizzato che si trattava di una canzone sull’abuso di minori?

"Diciamo un buon ottanta per cento, perché stampa e radio ne parlarono molto, contribuendo ad alimentare la discussione. Quel venti per cento che si lascia prendere per mano dalla melodia lasciandosi sedurre dalla voce più che dalle parole non lo puoi eliminare".

Dal vivo esegue pure una cover di “Walk on the wild side”.

"Il mio primo concerto è stato di Lou Reed. Rimasi colpita dal contrasto tra il suo aspetto e la forza delle parole: c’era gran verità in quel che cantava, è stato il punto di svolta nella mia vita".

Quanto s’è lasciata influenzare dalla cultura europea?

"Molto. Venendo da un paese come Porto Rico, mio padre era molto influenzato dalla letteratura ispanica, ma anche da quella francese di Jean Paul Sartre e da quella barbadiana di Kamau Brathwaite. Per questo mi ha sempre stimolata ad andare oltre il mondo culturale americano per scoprire altre realtà. Io sono stata particolarmente influenzata dal cinema europeo: dalla nouvelle vague di Godard come dai film di Fellini capaci di tirarmi nel carnevale, nel gioco di maschere, negli onirismi, che credo si avvertano particolarmente in album come ‘99.9F°’ del ’92".

Tra il 2010 e il 2012 ha reinciso gran parte del suo repertorio. Nel 2016 è stato il turno di “Lover, Beloved: Songs from an evening with Carson McCullers”, e ora?

"Sto lavorando al successore, che spero possa vedere la luce entro l’anno prossimo. In concerto, frattanto, ne anticipo un paio di canzoni. Una s’intitola Last train from Mariupol e parla ovviamente di guerra in Ucraina. Ha un testo drammatico, ma non senza un barlume di speranza dato dalla vicinanza del mondo alle sofferenze delle vittime di questa tragedia".