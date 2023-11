La passeggiata nel bosco con i pony

Arezzo, 17 novembre 2023 – Domenica 19 novembre passeggiata nel bosco con pony tenuti a mano dove a turno potranno salire bambini e ragazzi. Un'esperienza a pieno contatto con la natura per ammirare anche il foliage degli alberi e scoprire insieme la natura che ci circonda.

Appuntamento alle ore 15.30 presso la Scuderia Pan in località Mulinelli 35/a. Contributo di 15 euro a bambino, gratis per gli accompagnatori. Posti limitati, prenotazione obbligatoria a Francesca 334/1545975, Sonia 339/3831416 anche per whatsapp oppure alla email [email protected]