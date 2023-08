Antonia Casini

Non è facile cucinare quando gli ingredienti sono limitati (non si può uscire a fare la spesa se manca qualcosa) e per 200-300 persone. Ma la passione di Hicham, 41 anni, detenuto della Casa circondariale Don Bosco di Pisa, originario di Casablanca, che si è diplomato a giugno discutendo con la commissione della Prima guerra mondiale e di Ungaretti, supera tante barriere. L’ho incontrato in carcere durante un servizio sulla scuola "dentro" e ci siamo scambiati consigli di cucina. Non solo con lui, anche con gli altri studenti. Hicham prepara la pappa al pomodoro "al fresco" e utilizza il brodo vegetale per ammollare il pane (io l’acqua di cottura dei fagioli). "Poi tanta cipolla (io preferisco l’aglio intero, soprattutto in estate, che poi elimino) - mi aveva spiegato mentre sistemava la cucina - la salsa di pomodoro e aggiunge i pomodori freschi". Di sicuro un bel po’ di basilico, olio di oliva e pepe o peperoncino. "Ogni tanto cucinavo anche al mio paese", ci aveva raccontato. Spero che presto possa ripetere questo piatto, fuori, per la sua famiglia. Stessi ingredienti ma con tanta consapevolezza in più.