La notte di San Lorenzo al Convento di Montecarlo

Arezzo, 2 agosto 2023 – Sarà una notte tutta da gustare quella del 10 agosto al Convento di Montecarlo: vini e prodotti tipici del territorio raccontati da professionisti del settore, grande musica con l’appuntamento del Terre d’Arezzo Music Festival, letture di Italo Calvino e lo spettacolo delle stelle cadenti da un eccezionale punto di osservazione accompagnati dal gruppo astrofili del Valdarno.

Per il secondo anno consecutivo torna l’evento più atteso dell’Estate a Montecarlo, organizzato dalla Fondazione Be.St, proprietaria dello straordinario complesso, in collaborazione con la Pro Loco, il Gruppo astrofili Valdarno, Terre d’Arezzo Music Festival, l’associazione Opera Viwa, l’Associazione italiana sommelier e con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno, inserito nel ricco cartellone estivo della città del Marzocco.

Musica, degustazioni, cultura per scoprire e riscoprire uno dei luoghi più cari ai cittadini di San Giovanni Valdarno, carico di storia e di spiritualità.

"Siamo felici – ha dichiarato Lorenzo Berna, presidente della fondazione Be.St – di condividere per la seconda volta con tanti amici la magica atmosfera di musica, poesia e visione telescopica delle stelle nel chiostro e nei prati del convento".

La serata di giovedì 10 agosto, notte di San Lorenzo, inizierà alle 20 con una degustazione di vini e prodotti del territorio, a cura della Fondazione Be.St., proprietaria della struttura, in collaborazione con La Pro Loco.

Si prosegue con uno degli appuntamenti del Terre d’Arezzo Music Festival: una serata dedicata alla musica da camera del Quartetto d’Archi UmbriaEnsemble, con “Notturni d’Estate”, musiche di Mozart, Puccini e Borodin.

L’ingresso per l’apericena e per il concerto è a offerta libera ma con prenotazione obbligatoria entro l’8 agosto alla Pro Loco di San Giovanni Valdarno.

I partecipanti potranno poi continuare la serata ascoltando alcune letture tratte da Le Cosmicomiche di Italo Calvino a cura delle lettrici volontarie di Palomar e dei Leggomanti. Sarà la prima di una serie di iniziative organizzate dal Comune di San Giovanni Valdarno per il ciclo “Calvino 100”, dedicato al centenario della nascita del grande scrittore del Novecento.

Poi, tutti al parco del convento per osservare lo spettacolo delle stelle cadenti insieme agli esperti del Gruppo astrofili Valdarno. In mano un calice di buon vino raccontato dai sommelier Ais.

La seconda parte della serata ha un costo di 10 euro; per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Pro Loco di San Giovanni Valdarno entro lunedì 8 agosto chiamando il numero 0559126268.