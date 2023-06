La Nonziata, fra storia arte e poesia

Arezzo, 16 giugno 2023 – Domenica 18 giugno alle ore 21,15 si svolgerà l’evento “Fra storia, arte e poesia” alla sala La Nonziata. La serata, organizzato dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno con il patrocinio del Comune, è pensata per valorizzare la storia dell’antica chiesa situata in via Giovanni da San Giovanni, recentemente restaurata e riportata a nuova vita da Fabrizio Fabbrini, imprenditore valdarnese.

Un’occasione per assaporare poesia e musica in un luogo suggestivo e contribuire ad una buona causa: l’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla Caritas di San Giovanni Valdarno.

L'introduzione dell’evento sarà affidata alla storica dell’arte Lucia Bencistà che ripercorrerà la storia del luogo e il suo recupero.

A seguire il pubblico potrà assistere allo spettacolo di poesia e musica del gruppo Prestavoce dal titolo "Metamorfosi e ritorni"; regia di Manola Rosadini e testi di Alessandro Giuseppe Tedesco, con Thomas Lazzerini alla fisarmonica. Tutti i componenti del gruppo Prestavoce sono soci dell'associazione culturale Paro Paro di San Giovanni Valdarno.

“La serata – spiegano Manola Rosadini e Alessandro Giuseppe Tedesco – andrà a trattare un percorso tra musica e poesia che racconta di anime dolenti, illuse, perdute, attaccate con l’ultima forza che rimane alla vita; che resistono e non si lasciano andare, finché la disperazione si scioglie in un barlume di speranza che via via cresce e illumina una strada nuova. La metamorfosi, una metanoia che prelude al ritorno alla verità del senso dell’esistenza e infine si fa preghiera e inno; inno all’amore che fa nuove tutte le cose e le rende forti”.