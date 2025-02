Arezzo, 27 febbraio 2025 – La musica incontra la solidarietà con un evento speciale promosso da AIDO Casentino (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule).

Sabato 1 marzo alle ore 21:00, il Teatro Antei di Pratovecchio ospiterà il concerto live della band Moka da Quattro, un'occasione per diffondere il valore della donazione di organi attraverso la potenza della musica.

Attraverso il motto “Dire SÌ alla donazione è il regalo più bello”, AIDO Casentino vuole sensibilizzare il pubblico su un tema di fondamentale importanza per la vita di molte persone. La donazione di organi rappresenta un gesto di altruismo in grado di offrire una seconda possibilità a chi è in attesa di un trapianto. Protagonisti della serata saranno i Moka da Quattro, una formazione musicale composta da Maria Rossi, Micky Mariottini, Andrea Nocentini, Massimiliano Rossi e Leonardo Rossi, noti per la loro capacità di fondere diverse sonorità in un’esperienza musicale coinvolgente ed emozionante. L’evento, patrocinato dal Comune di Pratovecchio Stia, è a ingresso libero, offrirà a tutti la possibilità di condividere e sostenere le finalità dell’AIDO presente in Casentino da quasi 50 anni. Un’occasione unica per godere di buona musica e, allo stesso tempo, riflettere su un gesto che può fare la differenza nella vita di molte persone.