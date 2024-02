La Maremma felix: "Daremo in anticipo il via alla stagione"

di Andrea Capitani

C’è ottimismo tra gli addetti ai lavori del settore turistico per la prossima stagione alle porte. Se quella chiusa nel 2023 è stata un’annata che ha visto numeri inferiori rispetto a quella del 2022, per il 2024 in Maremma l’aspettativa è da segno "più". Tanti però i fattori di cui tenere conto per migliorare il trend dello scorso anno, tra cui quelli legati all’allungamento delle attività da poter svolgere anche nei mesi primaverili e autunnali.

"La tendenza della passata stagione estiva è stata inferiore alla precedente, anche se il dato cambia da zona a zona e da struttura a struttura – sottolinea Amedeo Vasellini, direttore generale delle Terme Marine LeopoldoII di Marina di Grosseto e dell’Hotel Granduca a Grosseto, nella presidenza nazionale di AssoHotel, vicepresidente Confesercenti e responsabile del turismo termale federalberghi Grosseto –. Il periodo pasquale farà da indice per la successiva stagione estiva, ma per il momento i segnali sono buoni, ci sono abbastanza richieste. Continua la tendenza del non programmare le ferie con largo anticipo, ma più a ridosso del periodo in cui vengono usufruite, quindi è difficile fare una previsione. Il fattore meteo sarà dunque molto importante. Inoltre le vicende internazionali, le guerre e tante situazioni non sicure fanno pensare che quest’anno possa essere avvantaggiato il turismo in Italia, quindi speriamo che ci sia un ritorno positivo sul territorio. Penso che il trend quest’anno possa essere positivo. Nella riunione nazionale di Assohotel, che si è svolta nei giorni scorsi, è stato chiesto che l’imposta di soggiorno dei vari Comuni venga trasformata in una tassa di scopo, ovvero che venga utilizzata in ambiti turistici decisi a priori. Stiamo inoltre discutendo per portare a Grosseto l’International Bike Festival, che attualmente viene fatto a Rimini. Vogliamo creare un evento parallelo in primavera, che purtroppo quest’anno non ci sarà per i tempi corti, ma con l’impegno del Comune di Grosseto a portarlo per il prossimo anno. Si tratta di eventi che si spalmano sulla provincia e portano grande afflusso di turisti anche in momenti meno caldi della stagione, che va allungata, e il cicloturismo è uno di quei fattori importanti".

Anche per gli stabilimenti balneari si prospetta inoltre una buona stagione, ma le nubi sono rappresentate dalle concessioni in scadenza. Secondo Daniele Avvento, presidente provinciale del Sindacato Italiano Balneari Confcommercio Grosseto e titolare dello stabilimento La Capannuccia ad Ansedonia, "siamo in una situazione imbarazzante con le concessioni – dice –, ad oggi non sappiamo come andrà per il prossimo anno. I Comuni hanno dato delle delibere e per quest’anno ci possiamo stare, ma non si sa ancora se il prossimo dovremo andare a gara o se il Governo avrà intenzione di tutelarci. Quindi per un imprenditore è difficile lavorare quando non si può investire. Nonostante questo sono ottimista per la stagione 2024, anche perché sembra che l’estate dal punto di vista meteorologico si sia allungata. Con le belle giornate abbiamo già tante richieste, noi ad esempio apriremo in anticipo l’8 marzo, qualche settimana prima del normale. Quindi ci aspettiamo buone presenze".