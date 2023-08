La magia del "Michelangelo rapito" Gli Uffizi illuminano il Casentino

di Alberto Pierini

Le mura di quel castello hanno fatto da scudo. Scudo alla Nascita di Venere di Botticelli, all’Annunciazione di Leonardo, al Tondo Doni di Michelangelo. E a centinaia e centinaia di altri capolavori. Scudo durante la bufera del nazismo e della guerra, quando i gioielli degli Uffizi e della civiltà italiana rischiavano di essere spazzati via. E ora è quel castello a spiegare perché.

Il Castello di Poppi, il castello dei conti Guidi, le prime tracce risalgono a prima del 1200, svetta come un gigante sullo sfondo del Casentino. Davanti si è giocata una battaglia storica, quella di Campaldino: ma stavolta onora un gemellaggio straordinario tra Arezzo e Firenze.

Gli Uffizi, con la sensibilità non comune del direttore Eike Schmidt, hanno messo a disposizione una storia e alcune opere. Si chiamano Uffizi Diffusi, e in tante città della Toscana rafforzano l’offerta e dislocano gli appassionati.

Titolo? "Michelangelo rapito. Capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino": la corsa di questa mostra è partita d’estate e andrà avanti fino a luglio. Opere ma non solo. Il Ritratto di Giovanni II Bentivoglio di Lorenzo Costa. E soprattutto la copia in gesso del Fauno di Michelangelo: l’originale era stato portato a Poppi durante la guerra ma i nazisti riuscirono a portarlo via e se ne sono perse le tracce.

Quella copia perfetta, realizzata da una matrice ottocentesca, è quasi un segnale su quello che sarebbe potuto succedere e per fortuna non è successo. E non solo grazie a Poppi.

Perché le opere sono state protette anche al Monastero di Camaldoli, al piano basso del chiostro del Landino, a centinaia. E poi alla Villa Bocci di Soci: i fili di quei capolavori da Firenze sono arrivati nell’aretino, per poi tornare al loro posto dopo la guerra. Una mostra unica, curata da Alessia Cecconi, che con scrupolo ha seguito le orme di ogni singolo pezzo. E che a Poppi ha realizzato anche un ambiente immersivo che in questi giorni è la passione dei turisti. Le opere salvate proiettate in alta definizione, le casse dove erano state trasferite nelle foto d’epoca, il racconto di come un mondo era stato ripreso all’ultimo minuto per il bavero, o forse per la cornice, e salvato.

Lì dove la mostra diventa un film, che risale non solo i tornanti del Casentino ma anche quelli della storia. Riportando i visitatori a quegli anni tra il 1940 e il 1944. Accendendo i riflettori su quei soprintendenti, tecnici, semplici funzionari che si interposero, con intelligenza, tra opere leggendarie e la furia nazista. Mettendo a repentaglio la propria vita, salvando quella dell’umanità.