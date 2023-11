ARezzo, 18 novembre 2023 – Domenica 19 Novembre alle ore 18.00 la libreria Edison ospiterà la presentazione del libro "La vita perfetta" di Lorenzo Giacinti edito da Porto Seguro.

Il thriller onirico di Giacinti cattura l’attenzione del lettore fin dalla prima pagina e lo trasporta in un mondo tanto inquietante quanto misterioso.

Un mattino qualunque, dopo aver sognato di fluttuare nello spazio, Filippo si sveglia in un altro corpo. La sua faccia allo specchio è più o meno la stessa, ma il suo fisico è più tonico e la cicatrice che aveva sull’avambraccio è scomparsa. Anche l’appartamento è diverso: le orchidee di Vito sono più morte che vive e non ci sono né Vito stesso né i suoi vestiti. Come se non bastasse, qualcuno ha dato fuoco alla macchina di Filippo. Com’è possibile? E perché nella rubrica del suo telefono non sono registrati i contatti dei suoi amici più cari? Di fronte al discount che ha soppiantato il cinema che gestiva fino al giorno prima, realizza di trovarsi in un mondo parallelo, dentro il corpo di un’altra versione di se stesso. Come fare per tornare alla solita realtà, nel mondo originale? L’unica speranza potrebbe essere un misterioso raduno segreto.

LORENZO GIACINTI è nato ad Arezzo nel 1982. Nel 2001 si è diplomato all’Istituto d’arte e presso la Scuola Internazionale di Comics, per poi avvicinarsi al mondo del cinema come regista di cortometraggi. Nel 2020 ha firmato la regia del lungometraggio Donne senza uomini, tratto da una sua sceneggiatura. Con Porto Seguro Editore ha pubblicato il romanzo Doppelgänger (2020), suo esordio letterario, e la trilogia di racconti Memorie future (2022).