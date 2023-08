La JOTC Open Orchestra e Daniele Malvisi al Festival delle Musiche con l’omaggio a Joe Henderson

Arezzo, 3 agosto 2023 – A Monte San Savino, in Piazza Gamurrini, è di scena l’ultimo appuntamento della XXIX edizione del Festival delle Musiche. Martedì 8 agosto, con inizio alle ore 21:15, la JOTC Open Orchestra sarà la protagonista del concerto “Mo’ Joe - The Music of Joe Henderson”. L’evento vedrà la presenza sul palco anche di Daniele Malvisi (sax tenore), forse il tenorista italiano che meglio conosce la musica, lo stile e le idee di Joe Henderson. L’evento è a cura di Officine della Cultura in collaborazione con l’Associazione Jazz on the Corner e l’AS Monteservizi.

Nata nel 2020 e composta da giovani talenti del Centro Italia e professionisti d’esperienza, la JOTC Open Orchestra rappresenta una delle pochissime realtà della scena jazz nazionale a portare avanti un progetto di musica jazz orchestrale. Diretta dal trombettista Francesco Giustini, l’orchestra è mossa dal concetto di “apertura” in ogni sua forma, a partire da repertorio, stile e formazione. A fine 2022 la JOTC registra il suo primo album, “Mo’ Joe”, dedicato ad un grande compositore e interprete della storia del jazz, il sassofonista Joe Henderson (1937-2001). Considerata una delle voci più originali di tutta la storia del jazz, Henderson ha saputo interpretare sia come solista che come compositore il flusso dei cambiamenti, sempre alla ricerca dell’autenticità e della strada personale. Di Joe Henderson si ricorda la lunga collaborazione con l'etichetta discografica Blue Note Records, dove ha pubblicato alcuni dei suoi album più acclamati, tra cui "Page One" (1963), "Mode for Joe" (1966) e "The State of the Tenor" (1985).

Ingresso € 10,00. Info Festival: Officine della Cultura, tel. 0575 27961 - 338 8431111 - [email protected] Biglietteria: giorno di spettacolo apertura un’ora prima dell’inizio. Prevendite: Cortona Info Point, Piazza Luca Signorelli, 9, Cortona, tel. 0575637274; Officine della Cultura, via Trasimeno 16, Arezzo; online TicketONE. Ulteriori informazioni: www.festivaldellemusiche.it.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura realizzato in collaborazione con Associazione Resonars, Associazione Ritmi, Associazione Jazz on the Corner, AS Monteservizi con il sostegno della Regione Toscana e dei Comuni di Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino.