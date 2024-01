La giustizia nel tunnel senza fine

Antico

La Cassazione conferma le condanne, ma la pena deve essere riformulata. Siamo in Italia, quindi non ci stupiamo più di tanto del fatto che sulla tragedia di Viareggio, dopo quindici anni e ben cinque gradi di giudizio, neanche stavolta si faccia calare definitivamente il sipario. L’ex ad di Ferrovie, Moretti, avrà un appello-ter a Firenze per l’applicazione di "nuove" attenuanti generiche.

La storia non si chiude qui, insomma. Ci manca poco, certo;, qualcuno potrà dire che è questione di dettagli perché in fin dei conti giustizia è fatta.

L’avvocato Gabriele Dalle Luche, protagonista di tante vittoriose battaglie e voce da ascoltare sempre con massima attenzione, dice che si tratta di un successo storico, perché per la prima volta abbiamo la condanna di una grande azienda pubblica. L’avvocato ha ragione, è vero. Non era mai accaduto che, a certe latitudini, le condanne venissero confermate. Sono colpevoli, la Cassazione lo ha ribadito. Anche se ci sono voluti quindici anni.

Ma quella coda per la rideterminazione della pena, quell’appendice (del tutto prevista dall’ordinamento, diamine) lascia un retrogusto un po’ amaro. Sono trascorsi quindici anni, ma a quelle 32 persone morte nella strage di Viareggio nel 2009 lo sconto non lo fece nessuno. Le loro vite vennero bruciate in un baleno e i loro familiari vivranno per sempre la peggiore delle torture: sopravvivere ai loro cari morti così. E c’è pure lo strazio di dover aspettare un ulteriore "brandello di giustizia", come ha detto Marco Piagentini, presidente dell’associazione Il Mondo che vorrei.

Tutto questo nell’attesa che si scopra la verità su un’altra tragedia, quella del traghetto Moby Prince: 140 persone morte carbonizzate nel 1991, nessun processo, nessun colpevole, tre commissioni parlamentari, un’infinità di scenari ribaltati. Una storia in cui c’è tutto, tranne la giustizia.