La gioia è "Dream Gospel Voices". A Spoleto un Natale stile New York

Un Natale nel segno del grande gospel in compagnia del Festival dei Due Mondi. Fedele a una tradizione molto attesa e consolidata, anche quest’anno la celebre manifestazione culturale, prossima a festeggiare il traguardo delle 67 edizioni, lancia il suo nuovo Concerto natalizio: l’appuntamento è per questo sabato 16 dicembre alle 20 sul palco del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti dove si esibirà il coro “Dream Gospel Voices“. Si tratta di uno dei migliori ensemble della scena gospel contemporanea, formato dalle più talentuose voci di Harlem, capace di unire nelle sue travolgenti performance la tradizione del gospel degli Stati Uniti alla modernità musicale d’oltreoceano. Un’ora e mezzo di spirituals, medley natalizi e arrangiamenti contemporanei: “Amazing Grace“, “Oh Happy Day“ e i grandi classici del gospel a stelle e strisce scandiscono un programma che vuole diffondere messaggi di pace, amore, gioia e speranza, tutti valori inconfondibili di questa musica amata e apprezzata in tutto il mondo. I cantanti di “Dream Gospel Voices“ porteranno così a Spoleto la loro lunga esperienza tra le fila dei cori più prestigiosi di Harlem, quartiere newyorkese dove il canto gospel ha da sempre trovato la sua voce più forte e appassionata.

I biglietti costano da 18 a 35 euro, con ultimi posti disponibili sul sito ufficiale del Festival (www.festivaldispoleto.com).

Ma l’offerta del Due Mondi non si ferma qui. In occasione delle feste è infatti disponibile, in edizione limitata, la “Festival Christmas Card“, per regalare le emozioni dell’edizione 2024 che si terrà dal 28 giugno al 14 luglio. La Card consente di acquistare, al prezzo speciale di 50 euro, due biglietti a scelta per gli spettacoli della prossima edizione e sarà valida per due ingressi allo stesso spettacolo oppure per un ingresso a due spettacoli diversi. E’ disponibile fino al 7 gennaio, con tutte le informazioni sul sito del Festival. E questo è solo l’inizio dei grandi preparativi per la prossima edizione che già promette meraviglie con il suo cartellone internazionale e multiforme.

La direttrice Monique Veaute ha infatti svelato alcune anticipazioni. L’opera raddoppia: “Orfeo ed Euridice“ di Christoph Willibald Gluck verrà presentata nell’originale rilettura del pluripremiato regista Damiano Michieletto, con l’Orchestra e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con direzione di Antonello Manacorda mentre la serata inaugurale sarà con un progetto firmato da Iván Fischer con la Budapest Festival Orchestra che accosta l’opera “Ariadne auf Naxos“ di Strauss alla suite da “Le bourgeois gentilhomme“ con un cast di voci internazionali. Tra i grandi nomi già annunciati il coreografo inglese Wayne McGregor e al Teatro Romano l’ultima creazione del coreografo Dimitri Chamblas con Kim Gordon, la straordinaria musicista dei Sonic Youth.

Sofia Coletti