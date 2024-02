La forza di una comunità: "Favorire il legame tra le imprese locali e i valori del territorio"

di Adamo Ascari*

FIRENZE

La distintività di Conad Nord Ovest si manifesta anche nel suo rapporto unico con il territorio e le comunità. In un contesto nel quale le sfide globali e locali si intrecciano ci impegniamo per essere un punto di riferimento e partner essenziale delle comunità, valorizzando le imprese locali e le economie territoriali, uscendo dai nostri punti di vendita e riconoscendo che ogni azione contribuisce significativamente alla crescita condivisa. Oggi, più che mai, sentiamo la responsabilità di essere una forza positiva nel settore della grande distribuzione. Non si tratta solo di fare business, ma di generare un impatto reale e positivo sulle comunità e sull’ambiente. La sostenibilità non è un’opzione, ma una necessità, un pilastro fondamentale della nostra visione aziendale. È il modo in cui interpretiamo il nostro essere imprenditori: attenti, responsabili, innovativi. I nostri Soci sul territorio sono ambasciatori di questa visione, incarnando i nostri valori in azioni concrete ogni giorno.

Il nostro bilancio di Sostenibilità testimonia il percorso fra le nostre radici, l’impegno e l’innovazione in perfetta sintonia con la strategia ’Sosteniamo il futuro’. Ogni giorno, in Conad, ci dedichiamo ad essere una forza attiva nei territori in cui operiamo, a partire dalla scuola, promuovendo iniziative che emergono dall’ascolto delle esigenze delle comunità. Il nostro impegno verso un modello di business sostenibile è la chiave per una crescita che perdura nel tempo e vuol essere di ispirazione per i giovani. La nostra partecipazione al Campionato di Giornalismo, in collaborazione con il Gruppo QN, è una chiara testimonianza di questo impegno. La scelta del tema proposto alle scuole – “ll legame con il territorio: tra valorizzazione delle imprese locali e rapporto con la comunità“ – riflette la nostra visione di un’azienda radicata nel tessuto sociale. Sostenere questa iniziativa e promuovere questo tema, è per noi un modo per stimolare i giovani a esplorare e comprendere la realtà del loro territorio, promuovendo una maggiore consapevolezza e partecipazione attiva.

Ringraziamo il Gruppo QN per il rinnovo della fiducia in noi, permettendoci di contribuire a questa importante iniziativa. I giovani sono chiamati a far parte del cambiamento e sostenere la loro crescita e formazione è per noi un dovere fondamentale. Progetti come Scrittori di Classe, Insieme per la Scuola, e il Progetto Scuola, in collaborazione con la Fondazione Conad ETS e Unisona, sono esempi del nostro impegno verso le nuove generazioni e i cittadini di domani. Conad Nord Ovest crede nel futuro e investe nella formazione: lo facciamo sostenendo progetti educativi e con la nostra scuola “Crescere Insieme”, anche attraverso collaborazioni con istituti di formazione di primo livello. A tutti gli studenti e insegnanti coinvolti nella nuova edizione del Campionato di Giornalismo, inviamo i nostri più calorosi auguri. Confidiamo che l’approfondimento di questi argomenti ispiri i giovani a investigare e a capire più a fondo il contesto del loro territorio, incentivando una consapevolezza più profonda e un coinvolgimento attivo nella loro comunità. Crediamo in un futuro dove fare impresa significa essere un motore di cambiamento.

* Amministratore delegato Conad Nord Ovest