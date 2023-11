La Fondazione. Toscana Spettacolo scende in campo

La Fondazione Toscana Spettacolo onlus contribuirà alla raccolta fondi a favore dei cittadini e dei territori colpiti dall’alluvione, destinando all’iban "Aiutiamo la Toscana", messo a disposizione dalla Regione, gli incassi derivanti dai biglietti degli spettacoli che andranno in scena dal fino a domenica in 9 teatri del circuito. Un’azione possibile grazie alla collaborazione dei Comuni di Massa, Calenzano, Altopascio, Piombino, Campiglia Marittima, Vicchio, San Casciano in Val di Pesa, Carrara e Chiusi. "Non tutti posso essere fisicamente al fianco dei cittadini alluvionati - ha detto la presidente della Fts, Cristina Scaletti (nella foto) –, ma molti possono andare una sera a teatro, sapendo che il biglietto servirà concretamente ad aiutare la popolazione colpita dall’alluvione".