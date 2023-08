La ex Sannini diventa Tuscany Film Studio, il sogno di Andrea Iervolino

La ex Sannini, realtà produttiva di Impruneta, alle porte di Firenze, fino a pochi anni fa di grande rilievo internazionale, oggi abbandonata e all’asta giudiziaria, sarebbe la location scelta per la sfida del produttore Andrea Iervolino. Nessuno ufficializza il nome, ma il sogno da 50 milioni di euro chiamato Tuscany Film Studio avrebbe già trovato la sede ideale nell’azienda liquidata dalla fine del 2017 dopo aver scritto oltre un secolo di storia del cotto di Impruneta. Iervolino avrebbe ottenuto il via libera di Comune e Regione per un progetto di spessore internazionale, nato dall’idea dello scrittore Marco Vichi: creerebbe a Impruneta un’altra Cinecittà tecnologica affiancata da hotel e residence super lusso a disposizione degli ospiti vip internazionali. E se all’interno verrebbero allestiti i set virtuali, all’esterno c’è la scenografia naturale più bella del mondo: il Chianti. Con relativo ritorno di immagine mondiale. Il sindaco Riccardo Lazzerini conferma: "Stiamo lavorando per definire percorsi condivisi in vista di questo obiettivo".

Manuela Plastina