La dolce vita delle celebrità Chianti, nozze da favola per Correa

Nozze da vip e fiori d’arancio in casa Inter. Nella splendida campagna toscana di Panzano in Chianti l’attaccante argentino dell’Inter Joaquin Tucu Correa si è unito in matrimonio con Chiara Casiraghi, figlia dell’ex centravanti della Lazio, Pierluigi. Una grandissima festa per gli sposi, con tantissimi ospiti, tra cui altri idoli del pallone come Dybala, Lautaro Martinez, Luiz Felipe e molti altri.

Vacanze all’insegna della cultura ad Assisi in Umbria per l’attore Claudio Santamaria con Francesca Barra e la piccola Atena. Mentre la coppia di attori Marco Bocci e Laura Chiatti ha postato un selfie in vacanza al Forte, in Versilia. A Lucca, invece, stregati dalla città (e viceversa), i Kiss dopo lo strepitoso concerto in piazza Napoleone: sono rimasti ancora un giorno per godersi un giro da turisti tra le bellezze della città, con pit stop firma di autografi, selfie con i fan e buon cibo.