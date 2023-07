La Corte dei Conti fa le pulci al bilancio della Regione

Sono i giorni in cui la Regione sta lavorando intensamente alle controdeduzioni dopo i rilievi ricevuti in fase di pre parifica dalla Sezione controllo toscana della Corte dei Conti sul bilancio dell’ente. Un lavoro che vede particolarmente impegnato il direttore generale della giunta regionale, Paolo Pantuliano, del suo staff di tecnici e del governatore Eugenio Giani che ha tenuto per sé la delega al bilancio.

Il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione sarà emesso giovedì e costituisce l’atto finale dell’attività di controllo svolta dalla Corte dei conti in sede territoriale sul bilancio regionale. In particolare si verifica l’attendibilità delle scritture contabili tenute dalla Regione e della correttezza delle operazioni riflesse nei conti. Il giudizio si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa, e conferisce certezza giuridica ai dati oggetto di verifica. La decisione di parifica è accompagnata da una relazione nella quale la Sezione formula le proprie osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione amministrativa e finanziaria in attuazione dei documenti di programmazione. La parifica del rendiconto è indispensabile affinché il consiglio regionale possa procedere a esaminare e approvare con legge il bilancio, quale documento conclusivo della gestione annuale.

Dunque quali sono state le criticità maggiori rilevate dai magistrati contabili nella preparifica? La Corte ha chiesto alla Regione che i 600 milioni di euro del sistema sanitario che sono custoditi nella cassa della Regione devono essere trasferiti nella cassa sanitaria: si tratta di un trasferimento ma obbligatorio perché quei soldi sono vincolati alla sanità quindi non devono essere a disposizione della cassa della Regione che potrebbe spenderli per altre esigenze ed emergenze. Un modo per fare chiarezza nei conti della sanità.

A parte lo storno di cassa, un altro appunto da correggere riguarda il pagamento delle rate dei mutui del sistema sanitario: si tratta di 50 milioni di euro all’anno che la Regione appostava sulle Asl e che invece deve pagare direttamente.

Ma il richiamo più forte della sezione controllo della Corte dei Conti è relativo ai capitoli del rendiconto relativi al trattamento accessorio degli staff di giunta e consiglio regionale. Un esercito che – allo scorso anno – era formato da 172 persone, di cui 81 per la giunta (tra Gabinetto presidenziale, portavoce, capi segreteria, assistenti degli assessori, consiglieri politici) e 91 per il consiglio (tra responsabili di strutture e segreterie per il lavoro a supporto dei gruppi politici). Dopo i rilievi effettuati sul bilancio 2021 (il pagamento degli straordinari ai 172 collaboratori, per una somma di circa 1,9 milioni), la Regione era intervenuta con una legge. Ma proprio sulla nuova legge che arriva il nuovo richiamo. I rilievi sollevati dalla Corte dei Conti nel luglio dello scorso anno sottolineavano la necessità di sgravare il bilancio dalla maggiore spesa in attesa di una exit strategy. Di fatto la nuova legge non risolve il problema. Quindi gli uffici di Giani sono impegnati in un correttivo in corsa per evitare che la Corte possa sollevare una questione di legittimità contro la Regione davanti alla Corte Costituzionale.

Ilaria Ulivelli