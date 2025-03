La coppia Nava-Poggi, il femminicidio in scena

Arezzo, 6 marzo 2025 – Al teatro Dante di Sansepolcro prosegue stasera la stagione 2025 quando sarà il momento di «Figlio, non sei pià giglio» di Stefania Porrino, con Mariella Nava e Daniela Poggi. Lo spettacolo porta in scena il dramma interiore di una madre di un colpevole reo confesso di femminicidio: l’autrice Stefania Porrino delinea in questo monologo la figura di una donna moderna, Maria, che vive il dolore di una spada che le ha trafitto il cuore, ma in una situazione rovesciata in cui l’amato figlio non è vittima innocente dell’altrui malvagità ma autore egli stesso di violenza su una donna. I pensieri, le domande e i sentimenti di Maria, costretta ad affrontare la sua impotenza di fronte alla violenza perpetrata dal figlio nei confronti della vittima, vengono presentati al pubblico attraverso una lettera che la madre scrive al figlio. I pensieri, le domande e i sentimenti di Maria, costretta a misurarsi con la sua impotenza di fronte alla violenza perpetrata, vengono offerti al pubblico sotto forma di una lettera, che la donna scrive al figlio per capire le possibili e molteplici cause e trovare uno spiraglio di speranza in una sua rigenerazione interiore che la renda capace di perdonarlo. Il tutto si fonde con le musiche di Mariella Nava, creando un flusso unico di emozioni che intendono coinvolgere la mente e il cuore degli spettatori. Mariella Nava è una cantautrice e compositrice che vanta importanti collaborazioni, dalla sua penna sono nate canzoni per grandi nomi del panorama musicale come Eduardo De Crescenzo, Renato Zero, Eros Ramazzotti, Lucio Dalla e molti altri. Daniela Poggi, volto noto di cinema, teatro e tv, debutta con Walter Chiari e con Gino Bramieri, Jonny Dorelli, Arnoldo Foà e tanti altri. Ha preso parte a tantissime fiction come Incantesimo, Il maresciallo Rocca, Nebbie e delitti, Capri 2, Le tre rose di Eva e L’allieva. Il 24 marzo, la stagione del Dante prosegue con Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria che portano in scena Boston Marriage di David Mamet, per la regia di Giorgio Sangati. La stagione si chiude giovedì 10 aprile: in scena Pirandello Pulp di Edoardo Erba, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, per la regia di Gioele Dix. Versione attuale e irriverente de Il Giuoco delle Parti di Pirandello, lo spettacolo vede in scena Carmine, il tecnico teatrale, sforna idee innovative grazie alla sessualità vissuta pericolosamente mentre Maurizio, il regista, si ritrova ad agire da tecnico. Sembra un semplice gioco di ribaltamento dei ruoli, ma la scoperta di inquietanti verità scuoterà i precari equilibri dei personaggi.