ARezzo, 24 settembre 2025 – Domenica 28 settembre alle ore 10.45, presso l’Accademia Casentinese di Lettere, Arti, Economia, a Borgo alla Collina, si terrà la conferenza “L’arte di prendersi cura tra psicologia, arte e letteratura”, a cura di Cristiana Vettori, psicologa e scrittrice, profondamente legata al Casentino per le origini familiari, pur vivendo e lavorando a Pisa.

La conferenza propone un’esplorazione del prendersi cura come atto creativo, terapeutico e narrativo: un viaggio tra emozioni, immagini e storie che ci aiutano a comprendere meglio noi stessi e gli altri.

In questo tempo che rispolvera la guerra, l’arte della cura è necessaria come pratica che si oppone al

disumano. È un atto di resistenza e di presenza, capace di restituire profondità all’esperienza umana e di

riaprire spazi di senso là dove il linguaggio rischia di spegnersi.