La classifica dei sindaci Nardella e Biffoni nella top ten d’Italia "L’impegno paga"

di Gigi Paoli

Ci sono due sindaci toscani nella Top Ten della classifica di gradimento degli amministratori locali, elaborata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Sono Dario Nardella, che riceve il plauso del 61% dei fiorentini e continua a crescere nei consensi a distanza di nove anni dalla prima elezione. e Matteo Biffoni, che verrebbe scelto di nuovo dal 59,5% dei cittadini di Prato. In una classifica guidata, col 65%, dal primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, il dato è accolto con estrema soddisfazione dallo stesso Nardella in una lettera aperta ai suoi concittadini: "Non posso nascondervi un po’ di emozione. Dopo nove lunghi anni da sindaco, vedere un gradimento così alto ha significato molto per me. E’ vero, i sondaggi non sono la vera misura del nostro lavoro, ma in quel numero c’è il riflesso di un legame che abbiamo costruito. Quindi grazie di cuore a tutti voi. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. E ci aspettano grandi cose". Di "enorme piacere" parla anche Biffoni, rivolgendosi ai pratesi: "In questi nove anni non c’è cosa che abbia fatto senza tutti voi: suggerimenti, spunti, critiche, sostegno, affetto sono stati accompagnamento e spinta costanti. Di errori ne abbiamo commessi, ne commetteremo, si può sempre fare meglio, ma voglio pensare che questo risultato sia anche l’apprezzamento per l’impegno totale che ci ho sempre messo".

Appena fuori dai primi dieci c’è Luca Salvetti, primo cittadino di Livorno ("è un gradimento generale anche per il lavoro degli assessori, della maggioranza e di tutta la struttura comunale"). Poi, scorrendo la classifica dei sindaci, troviamo al 29° posto Tomasi di Pistoia (che segna la miglior crescita percentuale fra i sindaci toscani), appaiati al 37° posto Peracchini di Spezia e Romizi di Perugia, 47° Vivarelli Colonna di Grosseto, 54° Ghinelli di Arezzo e 76° Pardini di Lucca.

E c’è l’indice di gradimento anche per i governatori. Qui, la classifica è guidata dall’emiliano Stefano Bonaccini (69%, in crescita), poi il veneto Zaia e e il friulano Fedriga. Giovanni Toti (Liguria, 59%) è buon quarto, Donatella Tesei (Umbria, 55%) ottava e il toscano Eugenio Giani al 14° posto. "Sapere che prendo il 45% degli elettori, il che significherebbe la vittoria, è una grande soddisfazione – ha detto ieri – Io leggo non tanto quelle che sono le posizioni in classifica, ma i fatti. La domanda specifica era: ‘Lei si troverebbe a votare oggi la persona che è presidente per fare nuovamente il presidente della Regione?’. E ha votato sì il 45% degli elettori".