“La Chianina dei bambini”: nasce la ciclostorica per i più piccoli

Arezzo, 25 aprile 2023 – Una ciclostorica dedicata esclusivamente ai più piccoli. “La Chianina dei bambini”, inserita tra le iniziative collaterali de La Chianina Ciclostorica, è un nuovo progetto che si svilupperà attraverso un incontro nelle scuole, un concorso di disegno e una pedalata rivolta alle famiglie per stimolare fin dai primi anni di vita all’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e salutare, oltre che come strumento per divertirsi, stare insieme e conoscere il territorio. Il percorso, sostenuto dall’amministrazione comunale di Marciano della Chiana, è motivato dalla volontà di far appassionare i bambini alle due ruote e di permettere anche a loro di vivere le emozioni dell’evento di ciclismo storico de La Chianina in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno.

La prima tappa de “La Chianina dei bambini” sarà venerdì 12 maggio con un laboratorio rivolto agli alunni delle scuole primarie di Marciano della Chiana e di Cesa. I volontari de La Chianina Asd accompagneranno i giovani scolari all’interno del mondo del ciclismo di ieri e di oggi tra biciclette vintage, maglie colorate di lana e oggetti storici, con attività volte a raccontare i benefici delle due ruote per lo stile di vita e per la qualità ambientale. La mattinata evidenzierà i valori collegati alla bicicletta quali l’incontro con gli altri, l’aggregazione e la libertà, ma anche le opportunità per conoscere i tesori del territorio e per svilupparne l’economia attraverso il turismo sostenibile. Al termine del laboratorio, gli alunni saranno invitati a realizzare disegni che diventeranno oggetto di una vera e propria mostra che, ispirata al concorso nazionale di grafica umoristica “Chianina Comics”, verrà esposta in occasione della nona edizione de La Chianina Ciclostorica. “La Chianina dei bambini” troverà infine il proprio cuore sabato 17 giugno quando, a partire dalle 17.00, i bambini e le loro famiglie sono attesi a Marciano della Chiana per una merenda insieme, per una pedalata tra le vie pianeggianti del borgo e per la premiazione finale di tutti i partecipanti. «La nostra ciclostorica - ricorda Silvio Valentini, promotore de “La Chianina dei bambini”, - fornisce ogni anno un’occasione di turismo lento a contatto con la ricchezza culturale, artistica, artigianale ed enogastronomica della Valdichiana, con il ciclismo che viene inteso come uno strumento di aggregazione, socializzazione, incontro e divertimento. La scelta è stata di far vivere tutto questo anche ai più piccoli con un percorso alla scoperta del mondo della bicicletta che parte dagli incontri nelle scuole e che arriva fino alla pedalata del 17 giugno che sarà aperta alla libera e gratuita partecipazione di tutte le famiglie».