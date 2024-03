La chiamata di Francesco. A Firenze il meeting che guarda al futuro e riunisce i giovani

Guardare al futuro attraverso gli occhi e la figura, paradossalmente più che mai attuale, di San Francesco. Una ‘chiamata’ ed un obiettivo rivolto a centinaia di giovani che arriveranno a Firenze da tutta Italia quella del meeting "Francesco Live" inserito nelle iniziative (di cui Qn La Nazione e Qn Nuove Generazioni sono media partner) promosse dalla famiglia francescana nell’ottavo centenario delle stimmate di San Francesco, evento avvenuto sul monte de La Verna nel 1224. Il centenario, all’insegna del messaggio "Dalle ferite una vita nuova", si è aperto il 5 gennaio scorso, proprio a La Verna, e proseguirà fino al 17 settembre: ieri è stato presentato in Palazzo Vecchio dagli assessori alle confessioni religiose Maria Federica Giuliani e alle politiche giovanili Cosimo Guccione, dalla presidente dell’Opera di Santa Croce Cristina Acidini e dai frati Matteo Brena e Alessandro Martelli.

Già domenica si proseguirà con una vera rarità: la proiezione unica al Teatro della Compagnia, alle 21, di ‘Fratello Sole, Sorella Luna, capolavoro del Maestro Franco Zeffirelli, ora restaurato in 4k da Cinecittà. Uno dei focus principali in calendario sarà però proprio quello dei giovani, con una lunga serie di proposte, dall’11 al 14 aprile prossimi: "Il percorso – ha spiegato fra’ Alessandro Martelli responsabile del servizio di pastorale giovanile dei Frati minori toscani – è partito da una domanda: cosa Francesco d’Assisi può dire ai giovani di oggi, che siano credenti o meno? Quindi con diverse attività, che avranno fra l’altro come sedi Palazzo Vecchio e la Basilica di Santa Croce ma anche altri spazi della città proveremo a capire, con centinaia di ragazzi e ragazze, che cosa l’uomo Francesco ha ancora da dire loro su temi cruciali come l’ecologia, la pace, la sostenibilità". Ad aprire l’evento sarà l’11 aprile nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio il cantautore e scrittore Roberto Vecchioni che dialogherà con i ragazzi. Poi, dal giorno successivo, il programma ospiterà due grandi plenarie all’interno della basilica di Santa Croce ma anche laboratori e iniziative in cui saranno coinvolti, in particolare, giovani universitari e ragazzi del quarto e quinto anno delle scuole superiori di Firenze e provincia e momenti di festa aperti a tutti come il nuovo spettacolo di Giovanni Scifoni ‘Fra’" e la festa finale che vedrà fra i protagonisti il cantante Lorenzo Baglioni. Alla fine, nella mattinata del 14 aprile, a Santa Croce, i giovani partecipanti a Francesco live e al workshop "Beyond the wall" consegneranno al presidente della Regione Eugenio Giani e ai sindaci della Toscana le loro conclusioni e il loro "sguardo verso il futuro".

Fra le tante iniziative il concerto del 4 maggio nella Basilica di Santa Croce a cura di monsignor Marco Frisina e la tre giorni a settembre a La Verna per giovani under 35 sul tema "Ferite che salvano". E come annunciato da Cristina Acidini infatti il largo davanti all’Opera di Santa Croce sarà intitolato a San Francesco Stimmatizzato.