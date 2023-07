La carica dei quattrocento toscani Orfeo in sella alla bici a 82 anni

di Paolo Pellegrini

VAL BADIA (Bolzano)

Bello, pedalare una domenica mattina di inizio luglio sul fondale suggestivo di uno spettacolo naturale fatto di maestose cime incantate e prati verdi ricchi di colori e profumi di tanti fiori. Su salite che hanno fatto la leggenda del ciclismo, in mezzo ad altri 8mila appassionati che arrivano da 75 paesi del mondo e per un giorno diventano tutti amici, perché non tutti sono corsaioli fogati ma piuttosto saranno pronti a condividere un pezzo di torta o un bicchiere di birra o anche solo un “forza, dai” e magari una spintina sui tornanti più severi. Bella l’atmosfera della Maratona delle Dolomiti, la più fascinosa nel calendario delle granfondo da correre su bici esclusivamente “muscolari”, la pedalata assistita qui è rigorosamente vietata. E ci sono circa 400 toscani, con un’agguerrita pattuglia di 28 donne perché anche questo è un movimento in crescita, al via le ragazze sono in tutto quasi un migliaio.

Si daranno battaglia, o si conforteranno a vicenda, questa mattina dalle 6.30 – dopo il colpo di cannoncino sparato da MIchil Costa che al solito apre con il suo enorme velocipede primi Novecento, e dopo la benedizione del parroco Jaco Willeit – sulle mitiche strade delle Dolomiti in tre percorsi, il Sella Ronda di 55 km con 1.780 metri di salita, il medio da 106 con dislivello di 3.130 e il lungo, la Maratona vera e propria di quelli che vanno come il vento, 134 km e 4.230 metri da salire.

Una bella squadra, quella dei toscani, con tre capitani di lusso come Jury Chechi, il Signore degli Anelli, il “grillo della California” Paolo Bettini e il “Cinghialino della Maremma” Massimiliano Lelli quest’anno al via anche con la figlia trentunenne Isabella, affermata biologa nutrizionista, e appena un anno più grande di un’altra gran pedalatrice, la dottoressa volante di Scandicci Sara Ciapetti, la più giovane delle toscane alla Maratona, mentre le più agées sono due signore classe 1961. Alla Toscana

invece il record del più anziano in assoluto in gara: ha 82 anni compiuti a febbraio, si chiama Orfeo Ramazzotti e viene da Sambuca Pistoiese dove ha un’attività di filatura.

Uno che non scherza, Orfeo: già a 75 anni correva ancora il “medio”, ed era tra i migliori della sua categoria. La palma del più giovane se la dividono invece due classe 2000: Federico Pellegrino da Monsummano Terme e l’empolese di Marcigliana Leonardo Tinagli. Tra i tanti mondi di Toscana presenti domani a faticare sui passi dolomitici, il vino, con tre produttori: Giovanni Manetti di Panzano in Chianti che è anche il presidente del Consorzio Chianti Classico; Paolo Bianchini, da Montalcino dove ha in cantina anche un museo della bici; Agostino Lenci, lucchese ma vignaiolo in Maremma. C’è un plurititolato giornalista, Leonardo Olmi da Tavarnuzze, più volte campione mondiale e nazionale su strada e in mountain bike; con lui, la penna gastronomica di Aldo Fiordelli, e anche vostro modesto scriba. C’è l’architetto André Benaim autore del Teatro del Sale e del Nuovo Niccolini, ci sono coppie di sorelle, le Bertoncini da Lucca, e di fratelli, e anche accoppiate padri-figli. Perché si fatica, vero. Ma è bello pedalare alla Maratona della Umanité.