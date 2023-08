La battaglia dei cuscini chiude il Teatro del Fiume

Arezzo, 26 agosto 2023 – È arrivata conclusione la rassegna curata da NATA TEATRO “TEATRO DEL FIUME – Venti di Gioia” giunta quest’anno al suo ventesimo anniversario.

Dopo un fitto calendario di spettacoli andato avanti nei mesi di luglio e agosto, la programmazione si chiude con un evento speciale ed imperdibile.

Mercoledì 30 agosto alle ore 21.15 in Piazza Grande a Bibbiena va in scena “LA BATTAGLIA DEI CUSCINI” della compagnia Il Melarancio, un evento collettivo che farà divertire grandi e piccini, ad ingresso gratuito.

LA BATTAGLIA DEI CUSCINI nasce dal ricordo degli scontri all’ultima piuma che da bambini, tra fratelli, si facevano sul letto prima di andare a dormire: qui il gioco viene centuplicato più e più volte, diventando uno spettacolo di piazza esplosivo, divertente e di grande coinvolgimento.

“Tutto è già pronto! L’attesa è scandita da una serie di annunci che preparano all’ imminente battaglia…..3- 2-1 inizia lo spettacolo!”

Uno spazio opportunamente attrezzato accoglie il pubblico prima dell’inizio dello spettacolo. La squadra della Compagnia, coinvolge il pubblico nell’allestimento finale dello spazio e, dettate le regole del gioco, con un conto alla rovescia si dà inizio alla battaglia. Centinaia di leggerissimi cuscini multicolori compaiono in scena e in una reazione a catena esplode la battaglia: accompagnati dalle scatenatissime musiche ska, gli spettatori si trovano coinvolti in una piccola follia collettiva, dove tutti combattono contro tutti, che coinvolge giovani, bambini, genitori e nonni. Questa pazza ed inoffensiva lotta a colpi di cuscino, prosegue fino allo sfinimento dei partecipanti. Ad un preciso segnale tutto si ferma e la battaglia si conclude in un soffio di piume. Prima di salutare il pubblico esausto, un grande telo colorato invita gli spettatori a sedersi: ben presto ci si trova su un cuscino gigante, pieno d’aria, su cui è possibile nuotare, rotolare, gattonare e ovviamente riposarsi dopo tanta fatica.

Per info e prenotazioni telefonare o scrivere al numero 379 1425201.

TEATRO DEL FIUME XX Edizione – VENTI DI GIOIA

Rassegna di Teatro curata da NATA TEATRO

