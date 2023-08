"La battaglia contro le fake news" Iacona e la lezione di giornalismo

di Chiara Tenca

LA SPEZIA

Il festival Percorsi di Santo Stefano Magra continua con la sua carrellata di incontri: protagonista questa sera – inizio alle 21,30 in piazza della Pace - il giornalista Riccardo Iacona, che con la sua squadra affiatata si appresta a dare il via alla nuova stagione della trasmissione di inchiesta Presa Diretta su Rai Tre. "L’impegno per la verità" il titolo del suo intervento, cartina al tornasole di qualcosa che è più di una missione professionale.

Come cambia il ruolo del giornalista?

"Fare il nostro lavoro di approfondimento è ancora più complicato a fronte della complessità, dei pregiudizi difficili da smontare, delle fake news. Fare informazione pulita significa inserire elementi di verità, che tutti dovremmo condividere e su cui ognuno poi si formerà la propria posizione. Nel nostro caso, lo strumento televisivo diventa elemento di partecipazione: portiamo lo spettatore con noi dentro una realtà che non è asettica e il destino diventa condiviso".

Sembra, almeno parzialmente, rotta la fiducia fra giornalista e chi fruisce delle notizie. Come ristabilirla?

"Quando la politica va all’attacco dell’informazione e cerca di omogeneizzarla, soprattutto quella quotidiana, in un certo senso si rompe il patto di autorevolezza. A questo si aggiungono gli effetti delle piattaforme senza certificati di qualità. La risposta è, quindi, ristabilirla aumentando la qualità del lavoro: così si vede la differenza fra chi fa davvero il giornalista e chi lo fa per finta, portando l’acqua al mulino della politica".

Secondo lei è assopita la voglia di verità fra gli italiani? "C’è, ma vediamo che quando aumenta la qualità dell’offerta, aumenta la consapevolezza. Siamo esposti alle notizie, ma spesso non sappiamo da dove arrivano o scopriamo che non sono vere, viene meno la mediazione professionale e siamo individui sempre più soli, senza reti, più deboli: tutto questo ci lascia come in un guscio di noce in un mare in tempesta. Per questo, e importante accendere il gps, capire dove siamo e cosa abbiamo davanti".

Come prosegue l’avventura di Presa diretta?

"Al quindicesimo anno, si chiamerà ’La serie-prima edizione’: per la prima volta, gli argomenti si richiameranno e non termineranno con la puntata: ad esempio, parleremo subito di Emilia Romagna, con ‘stato di calamità permanente’, e del ‘Cantiere Italia’, evidenziando come questi eventi non siano più eccezionali. Poi ci soffermeremo sullo switch-off elettrico del 2035 e sull’obiettivo di abbattere le emissioni entro il 2050. Cerchiamo di scegliere temi cruciali e strategici e storie sempreverdi, dopodiché costruiamo intorno ad essi. La realtà è complessa, ci vorrebbero dieci puntate per raccontare quello che c’è in una".