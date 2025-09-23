Arezzo, 23 settembre 2025 – Jonathan Canini al Teatro Mario Spina con “Vado a vivere con me”

Domenica 23 novembre, con doppia replica alle ore 17 e alle ore 21, la comicità arriverà a Castiglion Fiorentino in un evento speciale a cura di Officine della Cultura

Risate assicurate al Teatro Comunale Mario Spina con uno degli artisti più amati della nuova comicità toscana. Domenica 23 novembre e, in un evento speciale a cura di Officine della Cultura, Jonathan Canini porterà in scena il suo spettacolo di successo “Vado a vivere con me”, scritto insieme a Walter Santillo, che ne firma anche la regia. Un'occasione imperdibile, proposta in doppia replica: alle ore 17 e alle ore 21.

Attraverso fatti realmente accaduti, monologhi esilaranti e straordinarie disavventure, Canini racconta con ironia in “Vado a vivere con me” le sfide che ognuno affronta quando decide di lasciare il “nido” familiare per andare a vivere da solo: cucinare, impostare la lavatrice, fare la raccolta differenziata, stirare… azioni quotidiane che, viste per la prima volta, possono trasformarsi in veri incubi. Situazioni che, sotto lo sguardo attento e brillante di Walter Santillo, diventano comicità irresistibile.

Dopo i trionfi con “Cappuccetto Rozzo” – oltre 25.000 spettatori in tre anni di replica – Jonathan Canini arriva a Castiglion Fiorentino con la verve che l'ha reso celebre sui social e che oggi riempie i teatri di tutta la Toscana, con un tutto esaurito dietro l'altro. In scena, insieme a lui, anche i personaggi che lo hanno consacrato al pubblico: Pamela di San Miniato, Il Fattone, L'Anticiclone Africano e tanti altri, per uno spettacolo che celebra il talento e la simpatia dell'attore toscano.

Un appuntamento da non perdere per vivere una serata di puro divertimento con uno dei fumetti più travolgenti della scena contemporanea.

Ingresso: platea e palco I ord. € 30; palco II ord. € 20; palco III ord. € 18.