«Italia Mundial» di Federico Buffa, stasera al Masaccio

Arezzo, 20 febbraio 2025 - Torna la stagione del teatro Masaccio di San Giovanni, appuntamento stasera alle 21, con «Italia Mundial» di Federico Buffa, lo spettacolo per la regia di Marco Caronna porta in scena anche il pianista Alessandro Nidi. Una produzione di International Music and Arts che racconta una delle storie italiane più belle: l’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982. L’Italia più amata di sempre vince il Mondiale più bello.

I gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini rivivono nell’inconfondibile voce di Federico Buffa ma soprattutto quel patrimonio di aneddoti e «storie parallele» che rendono unici i monologhi di questo formidabile storyteller. «Federico Buffa – commentano il sindaco Vadi e l’assessore Franchi – è uno dei giornalisti sportivi più preparati, competenti e seguiti nel panorama italiano, e il mondiale dell’82, da lui raccontato nello spettacolo, è stato un evento sportivo mitico e leggendario, sia per chi l’ha vissuto, sia nell’immaginario collettivo di chi lo ha sentito raccontare.

Di quella favola faceva parte anche un pezzo della nostra terra, Paolo Rossi, che ha scelto il Valdarno come casa per gli ultimi anni della sua vita».

Per la platea, il biglietto intero costa 15 euro, mentre il ridotto è di 13 euro. Per la galleria, invece, il biglietto intero ha un costo di 13 euro e quello ridotto è di 11 euro. In collaborazione con Unicoop Firenze e la carta studente della Toscana, è disponibile un biglietto ridotto per i giovani under 30, che potranno acquistare il biglietto a 8 euro, con il posto assegnato in base alla disponibilità della sala.

Per ottenere il biglietto ridotto, è necessario presentare la carta e si consiglia di recarsi in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.