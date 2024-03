Istituto Resistenza. Chiti presidente

L’ex ministro ed ex presidente della Regione

Toscana, Vannino Chiti, è il nuovo presidente dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea. Chiti, che succede a Giuseppe Matulli scomparso di recente, è stato eletto per acclamazione, dal consiglio dell’Istituto, insieme ai vicepresidenti Valeria Galimi e Andrea Morandi. Matteo Mazzoni resta direttore. "Il ruolo dell’Istituto in questo momento storico è di primo piano - dice Chiti - nel suo futuro c’è l’ulteriore valorizzazione del prezioso archivio dove ogni giorno lavorano giovani studiosi, insieme all’impegno culturale e scientifico per una memoria storica condivisa della Resistenza, che ancora in Italia manca, e per mettere a fuoco e approfondire le grandi questioni dell’Età contemporanea, legate alle sfide alla democrazia, alle violenze interne alle comunità e tra Paesi diversi, approfondendo le specificità del genocidio e la strage crescente dei civili nelle guerre". Fanno parte del nuovo consiglio anche Franca Maria Alacevich, Pier Luigi Ballini, Leonardo Bianchi, Roberto Bianchi, Luca Brogioni, Pietro Causarano, Francesca Cavarocchi, Alice D’Ercole, Gianluca Coppola, Gianmario Leoni, Silvano Priori, Riccardo Saccenti, Annalisa Savino e Irene Stolzi.