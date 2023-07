“Io ci sono” il grido di Nada accende la Fortezza

Arezzo, 28 luglio 2023 – C’è un’artista senza tempo per il cartellone dell’Estate in Fortezza. Appuntamento stasera alle 21 con Nada e il suo tour estivo dal titolo “La paura va via da sé se i pensieri brillano”. Dopo un eccezionale tour nei club ed un tour teatrale Nada torna in giro con il suo spettacolo in full band, sui palchi dei più importanti festival estivi italiani. Quello in programma ad Arezzo sul palco della Fortezza sarà uno spettacolo rock ma allo stesso tempo intimo e profondo. Nada porterà il suo repertorio completo, con brani sempre verdi da Ma che freddo fa ad Amore disperato, per un concerto assolutamente unico nel panorama della musica live nazionale. "Io ci sono" è il titolo emblematico che Nada ha assegnato a uno dei brani inseriti nel suo nuovo album intitolato "La paura va via da sé se i pensieri brillano", un'asserzione che la cantautrice originaria di Rosignano Marittimo accompagna, proprio nella fase conclusiva del pezzo, con un grido indiavolato di chi non ha e non ha mai avuto alcun timore di esternare le proprie riflessioni e le proprie emozioni. A distanza di tre anni da "È un momento difficile, tesoro", Nada Malanima procede su un canovaccio pieno di certezze, quelle che la hanno consentito di assumere nel tempo i gradi di musa del rock indipendente italiano. Fuori dagli schemi imposti dallo show business, Nada è sempre stata alternativa e indipendente. Un'artista, profonda, ipnotica, autrice di testi che scompongono il proprio essere di fronte a ostacoli, sia personali che comuni, con l'obiettivo di trovare un raggio luminoso e salvifico e un suggerimento per progredire con energia e con la voglia di vedere oltre le difficoltà. Nada è un'artista che attraversa le generazioni, impetuosa, rock e anticonformista, nel corso del suo tour estivo insieme ai nuovi brani del disco “La paura va via da sé se i pensieri brillano”, proporrà i suoi successi intramontabili. I biglietti per il concerto di Nada sono disponibili sul circuito TicketOne.