“Io cammino per il Thevenin”, la seconda edizione dell’iniziativa

Arezzo, 13 settembre 2023 – Coldiretti invita a partecipare alla seconda edizione dell’iniziativa “Io cammino per il Thevenin”, passeggiata solidale in favore di Casa Thevenin che si terrà il giorno sabato 30 settembre p.v. alle ore 9:00 con partenza dal Mercato di Campagna Amica in Via Mincio 3.

L’iniziativa organizzata da Coldiretti Arezzo e dal Coordinamento Donne Impresa Arezzo con il Patrocinio del Comune di Arezzo è promossa insieme, alle Farmacie Comunali di Arezzo, alla UISP Comitato di Arezzo e all’Istituto Thevenin.

La camminata di sabato 30 settembre rientra negli appuntamenti della campagna #Zeroviolenzadonne, il rosso che piace a noi è solo questo, si tratta di una campagna positiva, mossa dalla speranza e con un messaggio forte trasmesso attraverso una comunicazione gentile, pensiamo infatti che la gentilezza sia un ingrediente imprescindibile quando parliamo del rapporto uomo-donna.

“Abbiamo realizzato in occasione della camminata una t-shirt simbolo per promuovere #Zeroviolenzadonne e sarà possibile sabato con una donazione minima, sostenere con un piccolo contributo Casa Thevenin, istituzione della nostra città e della nostra provincia quando parliamo dei diritti delle donne e dei bambini.

Vi informiamo che la camminata è un anello di 5 km, con partenza e arrivo dal Mercato di Campagna Amica Arezzo in Via Mincio 3, percorso che prosegue presso il Parco del Pionta dove sarà organizzata una visita guidata e che continuerà poi toccando anche la Farmacia Comunale 1 – Campo Marte dove sarà organizzato un punto ristoro”.