"Inps chiede restituzione 17mila euro a ex annunciatore tv per limite prestazioni occasionali"

Ha presentato i vari ospiti dello studio televisivo di ’Tiki Taka’ con la stessa intonazione con cui scandisce la domenica i nomi dei giocatori dello Spezia all’ingresso sul terreno di gioco al ’Picco’, scatenando sempre l’entusiasmo del suo pubblico. Per quei quattro minuti in tv nel 2021 come ’annunciatore’ della popolare trasmissione Mediaset condotta da Piero Chiambretti, Federico La Valle (nella foto), spezzino classe 1958 e noto tifoso dello Spezia, aveva ricevuto un compenso di 250 euro per ’prestazione occasionale’. Sembrava finita lì ma a distanza di tempo l’Inps gli ha chiesto la restituzione di 17mila euro, ovvero un anno di pensione relativo proprio al 2021. Il motivo è presto detto: come pensionato di ’quota 100’ La Valle non può superare i 5000 euro l’anno lordi di prestazioni occasionali, "limite cui mi sono sempre attenuto – spiega – ma a quanto pare l’Inps, per una interpretazione della legge, equipara quella mia breve apparizione in tv a una assunzione vera e propria da parte di Mediaset. E in quanto ’assunto’ (per 4 minuti...) non avrei più diritto alla pensione per l’anno 2021". La Valle si è rivolto a un legale per presentare ricorso contro quella che definisce "un’assurdità, soprattutto se confrontiamo quanto mi chiedono indietro (17mila euro) con il compenso da 250 euro".

Claudio Masseglia