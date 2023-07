Influencer di 82 anni premiata in Senato

EMPOLI (Firenze)

È la seconda donna che, nel giro di un anno, dall’Empolese Valdelsa ’conquista’ il Senato.

L’appuntamento galante? Tra due mesi, col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A novembre del 2022 è toccato al giovane ingegnere biomedico e astronauta analogo Ilaria Cinelli di Montelupo Fiorentino. Questa volta la star è una nonna tutta pepe: 82 anni, professione fornaia. Ma anche influencer. Con le sue ’ricettine’ semplici, i video e tanta genuinità, Silvana Bini dal laboratorio di pasticceria di Castelfiorentino sforna tutti i giorni dolci e successi. Conosciuta dal popolo dei social come ’Nonna Silvi’, è rientrata da Roma dove ha ritirato il ’Premio Assotutela 2023 per le Eccellenze Italiane’, marchio riconosciuto dal ministero per lo sviluppo e l’economia. A premiare la regina dei social - il suo profilo conta un milione e mezzo di follower su Instagram, 342mila su Facebook - nella sala capitolare della biblioteca del Senato, l’onorevole e presidente Assotutela Michel Emi Maritato. "Ho iniziato come stiratrice a 14 anni e fatto la pollaiola per 18 - dice Bini - Di lavorare non mi stanco mai. Dopo tanti sacrifici, chi se l’aspettava un premio?". Ora Nonna Silvi aspetta settembre, l’invito c’è già. "Tornerò nuovamente al Senato per conoscere Mattarella".

Y. C.