"Infermiere Unico sull'Isola del Giglio (Grosseto): Nicola Masillo"

ISOLA DEL GIGLIO (Grosseto)

Si chiama Nicola Masillo, abita a Orbetello e lavora come infermiere. Ed è l’unico dell’Isola del Giglio. Ogni mattina prende il primo traghetto da Porto Santo Stefano per raggiungere il Giglio. Lavora dal lunedì al venerdì fino alle 13, poi torna sulla terraferma. La sua mattinata si divide in assistenza ambulatoriale, a domicilio e pratiche burocratiche. Il Giglio ha una popolazione di circa 1.400 residenti, che l’estate raddoppia.

"Con una corretta organizzazione e in collaborazione con il medico di medicina generale e la rete territoriale, riusciamo a gestire la quantità di lavoro, ma naturalmente una grande problematica è legata ai collegamenti – inizia Masillo –. Inoltre d’estate la popolazione aumenta e quindi aumentano le richieste di assistenza. E’ fondamentale creare una sinergia con chi lavora sulla terraferma". Masillo è subentrato dal 2019 e si occupa di cure primarie, assistenza ambulatoriale e domiciliare. Gestisce anche un robot per la telemedicina collegato al Misericordia.

"Per il momento la situazione è al limite. Ci sono fortunatamente anche due dottoresse con le quali abbiamo organizzato una serie di servizi e anche l’assistenza del 118 almeno fino all’autunno". "L’assistenza ambulatoriale è al Porto e al Castello - aggiunge - il mio lavoro si svolge in informazioni, prenotazione di visite, accettazione di prelievi ematici, ma anche medicazioni, terapie. Attività sempre programmate. Effettuo anche vaccinazioni di età pediatrica, una volta al mese. Difficoltà? Soprattutto d’estate. In inverno l’incubo sono i trasporti. Se il mare è grosso non si può andare".

Matteo Alfieri