Arezzo, 18 settembre 2025 – Inaugurazione della mostra “Tradizione o sapienza”

Si inaugura ad Arezzo sabato 20 settembre, alle ore 17,00, alla presenza degli artisti e del Dott. Pierluigi Rossi, Primo Rettore della Fraternita de Laici, la Mostra d'arte collettiva allestita all'interno del percorso museale del Palazzo di Fraternita, nella suggestiva cornice di Piazza Grande, dal titolo “TRADIZIONE O SAPIENZA”.

Saranno esposte le nuove opere scolpite con la tecnica del bassorilievo su grandi tavole di legno di tiglio dall'artista Rita Polverini, un vero e proprio percorso sul simbolismo tradizionale, accanto alle policrome immagini su tela di Alessandro Benassai, artista fiorentino. La mostra avrà anche a corredo una serie di “icone” realizzate dagli insegnanti e allievi del laboratorio di pittura iconografica dell'associazione Archeosofica di Arezzo. La mostra, organizzata dall'Associazione ARte's Nel cuore del legno, in collaborazione con la sede di Arezzo dell'Associazione Archeosofica, dopo l'inaugurazione resterà aperta ogni giorno, e sarà visitabile negli orari di apertura del Museo di Fraternita (ore 10,30-18).