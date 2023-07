Inaugurazione Autolinee Toscane a Livorno: Matteo invitato

Ci sarà anche Matteo Simoncini oggi all’inaugurazione della nuova biglietteria di Autolinee Toscane in piazza Grande a Livorno. Matteo, come abbiamo raccontato ieri su queste pagine, è un ragazzo autistico che ha da poco terminato gli studi al liceo scientifico. La sua passione è lavorare negli uffici di Autolinee Toscane che ieri, dopo gli articoli su "La Nazione", lo hanno invitato a questo evento, perchè lui degli autobus sa tutto. "Dal numero della targa – dice la mamma Claudia Leone – risale all’immatricolazione e viceversa. Ha una memoria straordinaria, un dono che andrebbe valorizzato". Matteo non può accedere al mondo del lavoro, nemmeno con la legge 68: "Non è autonomo – continua la mamma – almeno non ora. Ma è molto metodico e sono convinta che, una volta accompagnato da un tutor in un determinato percorso, lui sarebbe assolutamente in grado di ripeterlo, e bene. Magari dopo un po’ di tempo riuscirebbe a farlo da solo, tranquillamente". Poi racconta: "Una volta un amico che lavorava in Autolinee Toscane portò a Matteo l’anteprima della cartina con le nuove linee della Lam. Lui guardò la bozza e vide subito che c’era un errore. Ed era vero, l’errore sulla linea fu corretto e la cartina ristampata". Matteo e mamma Claudia hanno ricevuto tanti attestati di stima per la battaglia che portano avanti sul rispetto dei diritti.

Michela Berti