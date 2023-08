Arezzo, 19 agosto 2023 – Inaugurata l’edizione numero sessantuno di Cortonantiquaria: dal 19 agosto al Centro Convegni Sant'Agostino la prestigiosa manifestazione con opere provenienti dall’Italia e dal mondo, a testimoniare la molteplicità di gusti, scuole, mode e percorsi creativi.

Taglio del nastro per la Cortonantiquaria, questo pomeriggio il sindaco di Cortona Luciano Meoni ha aperto la cerimonia di inaugurazione a cui si sono susseguiti gli interventi di Marco Casucci, vice presidente del Consiglio regionale della Toscana, del presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, del direttore artistico Furio Velona, i saluti del presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena Massimo Guasconi, del direttore della Banca Popolare di Cortona Roberto Calzini, del presidente di Cortona Sviluppo Fabio Procacci, dell’ospite speciale di questa edizione Giuseppe Angiolini, presidente onorario della Camera Buyer Moda Italia e con la chiusura dell’assessore alla Cultura Francesco Attesti.

Cortonantiquaria è promossa dal Comune di Cortona e organizzata da Cortona Sviluppo, la mostra offre ai visitatori un percorso ricchissimo fra complementi di arredo e oggetti quotidiani che presentano preziosità e curiosità. Oltre 20 gli espositori per l’edizione 2023. Abbinata all’evento c’è la mostra «Livorno. L’eredità della pittura macchiaiola da Ulvi Liegi a Oscar Ghiglia», a cura di Simona Bartolena, con organizzazione, allestimento e ideazione percorso espositivo: Armando Fettolini / Ponte43, in collaborazione con Leogalleries, Monza, visibile negli spazi frontali al centro convegni, in via Guelfa 45 a Cortona.

Dalla prossima settimana comincia la serie di eventi che si apre il 23 agosto alle 21,30 con «La Traviata», a cura di International Opera Florence (Ingresso con biglietto acquistabile all’Infopoint Cortona: 0575 637274 - [email protected]). Giovedì 24 Agosto alle 21.30 è il turno dell’omaggio a Battisti-Mogol con i musicisti di «Canto Libero» (Ingresso libero); Venerdì 25 Agosto alle 18.30 si terrà la presentazione del libro «Il Tredicesimo Simbolo», con la presenza dell’autore Arnaldo Pavesi e l’introduzione di Nicola Caldarone. L’incontro ad ingresso libero si terrà nel Chiostro del Centro Convegni S. Agostino.

Venerdì 25 Agosto alle 21.30 si torna in piazza Signorelli con il musical della compagnia Innuendo «Il Mercante di Venezia» (Ingresso con biglietto acquistabile all’Infopoint Cortona: 0575 637274 - [email protected]); sabato 26 Agosto alle 21.30 appuntamento ad ingresso libero con Walter Sterbini in «Una Piazza per Cantare». Domenica 27 Agosto alle ore 18.00 un momento per conoscere la mostra: «Livorno. L'eredità della pittura macchiaiola da Ulvi Liegi a Oscar Ghiglia», grazie all’incontro di approfondimento con la curatrice Simona Bartolena, nel chiostro del Centro Convegni S. Agostino a Ingresso libero.

Gli eventi culminano domenica 27 agosto alle 21,30 con la serata di gala del Premio Cortonantiquaria, che per questa edizione verrà assegnato al prof. Vittorio Sgarbi, critico d’arte, storico dell’arte, saggista, politico, personaggio televisivo, opinionista e collezionista. Speciale riconoscimento a Francesco Santucci, sassofonista cortonese, compositore e primo sax dell’orchesta RAI.

La mostra si avvale del sostegno di Camera di Commercio, Banca Popolare di Cortona, Bonifiche Ferraresi, Studio Iureconsulti, con la collaborazione di Furio Velona Antichità.

ORARI: lunedì, giovedì e venerdì: 10.00-13.00, 15.30-20.00 martedì e mercoledì: 15.30-20.00 sabato e domenica: 10:00-20:00

INGRESSO: Intero Euro 8,00 | Ridotto Euro 5,00

Con il biglietto di Cortonantiquaria si ha diritto ad accedere alla mostra “Signorelli 500” presso il MAEC a ingresso ridotto e viceversa.

Si riconferma anche l’ingresso a biglietto ridotto per viaggiatori e turisti che giungono a Cortona con Trenitalia, partner tecnico dell’iniziativa, sia con convogli regionali, Intercity, che con Frecciarossa.