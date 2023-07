In Valdinievole il fronte si spacca

Sulla vicenda dei risarcimenti per le stragi naziste il "fronte" dei pochi sopravvissuti e degli eredi si è spaccato. Qualcuno, specialmente in Valdinievole, all’uscita del decreto puntò i piedi: "Questi risarcimenti - disse Quinto Malucchi – devono essere pagati dalla Germania, non dagli italiani". E non è il solo a pensarla in questo modo. Così come molti hanno giudicato troppo tortuoso il percorso che porterà ad avere alla fine "solo qualche spicciolo". Per questo solo una cinquantina in Valdinievole si sono rivolti a un avvocato per presentare domanda. Molti di più quelli dell’eccidio di Civitella della Chiana dove si contarono 81 morti. Qui sono stati 170 gli eredi che si sono fatti avanti per ottenere i risarcimenti previsti dallo Stato italiano. Ma l’ultima parola non è ancora detta. La Corte Costituzionale infatti si deve pronunciare sul quesito sollevato dal Tribunale civile di Roma che si vide bloccare il pignoramento del Goethe Institut di Roma, che secondo i giudici capitolini avrebbe dovuto ripagare i danni per la deportazione a Dachau gli eredi di un fante e di un partigiano. La decisione è attesa a giorni.

g.g.