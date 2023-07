In Umbria si corre in ospedale

Aumento degli afflussi nei pronto soccorso dell’Umbria tra il 10 e 20% negli ultimi giorni, anche se le cose potrebbero complicarsi nei prossimi giorni con il prolungamento dell’ondata di caldo che sta attraversando anche il Cuore Verde. Perugia si conferma tra le città più calde in Italia: oggi e domani ancora bollino rosso anche se è prevista una lieve attenuazione delle temperature massime. Oggi infatti, secondo Umbria Meteo, ci sarà una temporanea flessione del campo alto pressorio con veloce impulso perturbato atlantico: sul centro Italia nuvolosità in aumento, mentre domani con la rotazione temporanea da nord delle correnti, possibile anche qualche isolato temporale pomeridiano soprattutto lungo l’Appennino. Da sabato torna l’anticiclone africano con sole pieno: confermata una più intensa ondata di caldo tra domenica 16 e giovedì 20. Secondo gli esperti sarà una vera e propria fiammata che per due tre giorni farà crescere le temperature massime in molte località dell’Umbria oltre i 40 gradi.