In punta di piedi sul paradiso Svelato il pavimento del Duomo

di Orlando Pacchiani

Nel solo mese di luglio sono stati oltre 300mila i visitatori del complesso del Duomo di Siena. Non un mese qualsiasi, perché è stato il primo periodo per il 2023 della riapertura alla visione del pavimento della cattedrale, un percorso di meraviglia tra le tarsie scolpite con marmi policromi e non solo. "Lo sa perché vengono così tanti visitatori? Il pavimento è una straordinaria attrazione, ma poi uno alza lo sguardo vede opere di Nicola Pisano, Pinturicchio, Bernini, Beccafumi... Questo è uno scrigno di tesori, qui si può trovare il bello e la spiritualità, è questa unione che ha una forza incredibile", dice Giovanni Minnucci, rettore dell’Opera del Duomo.

Da oggi si riparte, dopo la sosta per le celebrazioni dell’Assunta, a partire da quelle paliesche: qui due giorni fa i contradaioli dell’Oca hanno portato qui il drappellone, invadendo le navate e intonando canti di gioia. "Mentre nel Campo di Siena gli operai del Comune tolgono e custodiscono il tufo per il Palio, nelle stesse ore gli operai della Fabbrica del Duomo sollevano la moquette protettiva del pavimento. È come se due anime della città dialogassero a distanza ma in piena continuità", racconta Stefano Di Bello, responsabile di Opera Laboratori. "Abbiamo investito molto in comunicazione sui social e tv anche nazionali – aggiunge – i risultati si vedono: sono già 20mila le prenotazioni per la nuova riapertura".

Da oggi fino al 18 ottobre sarà possibile ammirare questo capolavoro che presenta diversi livelli di lettura. "L’opera è in gran parte frutto della riflessione umanistica a Siena tra ’400 e inizio ’500 – afferma Minnucci – grazie a figure decisive come Enea Silvio Piccolomini, papa Pio II, o Francesco Todeschini Piccolomini, papa Pio III per soli 23 giorni ma in precedenza vescovo di Siena per quaranta anni. Quel messaggio proietta il recupero dei classici verso la divinità e porta anche noi a riflettere sulla nostra storia, la nostra cultura, su ciò che siamo".

Ed evidentemente il richiamo funziona, perché le 300mila presenze di luglio hanno fatto segnare un più dieci per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Adesso si punta a ripetere le stesse cifre, in un quadro di riferimento di oltre due milioni annui di visitatori al complesso del Duomo, compreso il Museo dell’Opera che conserva capolavori come la Maestà di Duccio di Boninsegna, per dirne solo uno.

"Il nostro impegno è stato promuovere visibilità anche per l’apertura dei prossimi due mesi – afferma Di Bello – nella convinzione di avere a che fare con un patrimonio unico. Le tendenze positive che stiamo registrando anche per i musei civici di San Gimignano, Pienza e Montalcino dimostrano la forza che Siena e il suo territorio possono esprimere, creando un vero distretto culturale in grado di garantire un’offerta ampia e favorire la permanenza dei visitatori per più giorni".