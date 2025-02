Arezzo, 26 febbraio 2025 – In Cgil la presentazione del libro “Potere di altro genere”

Il 28 febbraio alle ore 16.30

“Potere di altro genere”. Questo il libro che verrà presentato venerdi 28 febbraio, alle ore 16.30 nel salone Buozzi della Cgil di Arezzo in via Monte Cervino. Interverrà l’autrice, la scrittrice femminista, Giorgia Serughetti, ricercatrice in Filosofia Politica all'università la Bicocca di Milano. L'iniziativa è di Cgil, Spi e Coordinamento Donne. Il libro sarà l’occasione, con la conduzione di Sara Nocciolini, per riflettere e discutere su "una nuova dimensione del potere, di un altro genere di potere, un potere di altro genere, alla ricerca di una buona vita non per poche ma per tutte".