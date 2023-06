In bici, sulla spiaggia o in cammino Tutte le avventure dei nostri lettori

FIRENZE

Il viaggio in tutte le sue possibili declinazioni: c’è chi è partito per una avventura in bici come Andrea e David dal Lago di Garda. C’è chi invece ha preferito staccare la spina dai ritmi frenetici di città per intraprendere un cammino alla ricerca del proprio Io, come la nostra lettrice Eliana Trenti che è partita alla volta della bellissima cittadina di Madeira in Portogallo. A non passare mai di moda sono le destinazioni di mare: relax in spiaggia e divertimento per Norma e Cynthia in un selfie sulla spiaggia di Feniglia a Orbetello. Divertimento in acqua sul gommone per le nostre lettrici Flavia e Silvia che hanno scelto come destinazione per la loro vacanza al mare Rosignano Solvay. In questa nuova tornata di selfie inviati dai nostri lettori, uno scatto mozzafiato è quello del trekking di gruppo in Costiera Amalfitana guidato da Luigi. Scarpe comode, zaino in spalla, e borraccia a portata di mano per un cammino tra cielo e mare.