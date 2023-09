Imprenditore precipita da tetto capannone a Cavriglia (Arezzo): è in condizioni disperate

CAVRIGLIA (Arezzo)

Dramma sul lavoro ieri in Valdarno: un 59enne è ricoverato in condizioni gravissime a Careggi dopo un volo di 7-8 metri dal lucernario del tetto dell’azienda dove si trovava. Tutto è accaduto davanti agli occhi del figlio, il primo a dare l’allarme. L’episodio si è verificato all’interno dello stabilimento del gruppo industriale Casprini, al Cetinale, nel comune di Cavriglia. Un uomo di 59 anni, residente in Valdarno fiorentino e titolare di una ditta esterna alla holding, si trova ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Careggi. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’imprenditore era salito sulla copertura dello stabile per alcune riparazioni quando l’abbaino che dà luce agli ambienti sottostanti ha ceduto facendolo finire nel locale sottostante. Nell’impatto il cinquantanovenne ha riportato diverse lesioni e soprattutto un gravissimo trauma cranico.

Sul posto è giunto il personale medico del 118 con l’automedica e l’ambulanza Blsd della Misericordia di Cavriglia, attrezzata con i supporti di base delle funzioni vitali e il defibrillatore. A quanto pare l’uomo, in una prima fase, non avrebbe perso conoscenza, coi sanitari che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il ricovero in codice 3, quello che indica il parametro più elevato di gravità. Al fianco del babbo, nonostante lo choc, è sempre rimasto il figlio.