Il violinista Fedor Rubin inaugura la XVIII edizione della Stagione Concertistica Internazionale a Casa Bruschi

rudin

Arezzo, 28 marzo 2023 – Giovedì 30 marzo alle ore 21.00, con il concerto del violinista Fedor Rubin, parte il primo atteso appuntamento della XVIII edizione della Stagione Concertistica Internazionale organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi con la direzione artistica del M° Roberto Pasquini.

"Fedor è un violista incredibile, capace di raro virtuosismo, ma dal suono avvolgente e carismatico, una gioia per le orecchie degli appassionati" - dichiara il direttore artistico della manifestazione - "Fa parte di una famiglia dalle grandi tradizioni musicali, suo nonno era il famoso compositore Edison Denisov, di cui suonerà anche alcuni brani durante il concerto."

Violinista di punta del panorama internazionale, Fedor Rudin è il vincitore del primo premio ai concorsi Paganini e George Enescu ed ex violino solista dei mitici Wiener Philarmoniker dove per tre anni ha suonato sotto direttori come Riccardo Muti, Andris Nelsons, Christian Thielemann e Zubin Mehta, prima di dedicarsi completamente alla propria attività concertistica.

Ad accompagnare Rudin, il pianista Boris Kusnezow, vincitore di molti premi internazionali per la sua attività di camerista tra cui l'Opus Klassik e il Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Il repertorio

prevede sonate di Schubert, Prokofiev e Debussy.

Il programma del Festival prosegue nelle suggestive sale della Casa Museo che ospiteranno sei concerti, portando in città giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi.

Il 14 aprile sarà la volta dell’Ensemble Sezione Aurea, con un programma dedicato ai capolavori della musica barocca della famiglia Bach eseguito su strumenti originali, con i solisti Roberto Pasquini al flauto e Luca Giardini al violino. Al museo, domenica 7 maggio, il flautista italiano Alberto Navarra, vincitore a 23 anni del Concorso Internazionale Carl Nielsen e membro della Karajan Accademy dei Berliner Philarmoniker. Seguiranno tre concerti imperdibili per un grandioso finale: la straordinaria violoncellista Hayoung Choi (25 maggio), recente vincitrice del Concorso Internazionale Queen Elizabeth di Bruxelles e le giovanissime superstar: i pianisti Alim Beisembayev (8 giugno) e Kevin Chen (29 giugno), rispettivamente vincitori dei Concorsi Internazionali di Leeds (Inghilterra) e Ginevra (Svizzera).

I concerti inizieranno alle 21, ad eccezione di quello previsto per il 7 maggio che sarà alle ore 18.

Sono già disponibili, presso la Casa Museo Ivan Bruschi, gli abbonamenti alla Stagione 2023 a 60 euro, e i biglietti delle singole serate al costo di 12 euro a persona. L’ingresso consente una visita al museo nel giorno del concerto e nelle settimane successive per scoprire anche la mostra in collaborazione con la Fondazione Alinari e quella sulle Banconote della Shoah.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0575354126 o scrivere a [email protected]