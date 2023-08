"Il trasporto pubblico costa troppo Chiederemo il ’biglietto breve’" Fratelli d'Italia presenta una proposta per introdurre il ‘biglietto breve’ nella nostra Regione: un ticket da un euro per percorrere una tratta breve, fino a 7 fermate. Un atto di buon senso che verrà presentato in Consiglio regionale e comunale.