Il Summer Festival è già nel 2024 Rod Stewart la prima star a Lucca

di Paolo Ceragioli

Neppure una settimana dopo l’ultimo concerto del Lucca Summer Festival 2023 arriva il primo nome dell’edizione 2024. E si tratta di una di quelle star internazionali che tutti, almeno una volta, dovrebbero vedere dal vivo su di un palco. È Rod Stewart a inaugurare il cast 2024, con l’annuncio della sua unica data italiana, il 7 luglio, in piazza Napoleone, a distanza di oltre vent’anni dalla sua unica presenza alla manifestazione, datata 2002.

Sir Rod porta ancora una volta in tour i grandi successi di cinquant’anni di carriera: "Sono davvero entusiasta - scrive l’artista per l’occasione – di tornare a esibirmi davanti ai miei meravigliosi amici in Italia. Vi regalerò tutti i miei grandi successi, e ovviamente ci saranno tante incredibili sorprese!". Nel corso della sua carriera cinquantennale, aperta con le esperienze con The Faces e con il Jeff Beck Group e proseguita da solista, senza praticamente mai sbagliare un colpo, Stewart è stato definito il miglior cantante della sua generazione.

Nel corso degli anni Rod ha saputo creare un efficace mix di folk, rock, blues, country e, negli anni Ottanta, anche dance. La sua voce roca, inconfondibile, è a sua volta un vero e proprio marchio di fabbrica. Qualche numero? Più di 250 milioni i dischi venduti in tutto il mondo, dieci numero 1 e 26 singoli nella Top 10 nel Regno Unito, più 17 album nella Top 10 e 16 singoli nella Top 10 negli Stati Uniti.

Qualche titolo? “Gasoline Alley”, “Every Picture Tells a Story”, “Tonight’s the Night”, “You’re In My Heart“, “Sailing“, “Da Ya Think I’m Sexy?”, “Young Turks”, “Forever Young”, “Hot Legs”, “Infatuation” e la primissima hit “Maggie May” dovrebbero bastare.

Per due volte inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, Rod ha vinto l’ASCAP (la Siae Usa) Founders Award per la scrittura di canzoni e nel 2016 è diventato ufficialmente “Sir“, dopo essere stato nominato cavaliere a Buckingham Palace per i suoi servizi alla musica e alla beneficenza. Tra i titoli di cui è più orgoglioso c’è quello di essere “marito“ e padre dei suoi otto figli. Celebre è anche la sua passione per il calcio, che ha praticato a buon livello prima di dedicarsi alla musica e che si materializza nel suo essere grande tifoso del Celtic di Glasgow. Una passione ereditata dal padre, della quale ha parlato anche nel brano “Touchline” del 2021.

Infine, tra i record detenuti da Roderick David Stewart, in occasione di di un concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, la notte di San Silvestro del 1994, i circa tre milioni e mezzo di spettatori accorsi per un singolo show. In piazza Napoleone saranno un po’ meno, ma il “sold out“ è garantito.