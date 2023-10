Il sogno d’amore di un tredicenne. Ma ho imparato dal bacio non dato

Vichi

Quando avevo tredici anni, in estate sulla spiaggia m’innamorai di una ragazzina di Roma. Naturalmente di lontano. Ero timidissimo, arrossivo anche solo a guardarla. Lei era bellissima, con lunghi capelli castani e lisci. Si chiamava Paola. Le rare volte che per caso incontravo il suo sguardo vivevo momenti di paralisi. Trascorrevo le ore a sbirciarla, e quando non era a portata di sguardo trascorrevo le ore a pensare a lei. Giorno dopo giorno la innalzavo sempre più, era diventata una dea irraggiungibile. Non speravo di riuscire ad avvicinarla, però speravo di riuscire ad avvicinarla… ero dilaniato dal un desiderio che capivo e non capivo, che conoscevo poco, un desiderio che mi illuminava e mi spingeva nel buio, che mi rendeva felice e disperato. Non riuscivo a immaginare che qualcuno potesse ammirare e desiderare e provare quello che provavo io, non così tanto, non così forte… Solo io, solo io ero immerso in quella confusa situazione senza via d’uscita. Ma la vita è originale. Una mattina, ovviamente per sua volontà, ci ritrovammo accanto a parlare. Non potevo crederci. Tremavo dall’emozione. Sapevo che non avrei mai trovato il coraggio di chiederle se potevamo vederci nel pomeriggio, non mi sarebbero uscite le parole, e nemmeno il fiato, ma non ce ne fu bisogno. Fu lei a chiedermelo: "Ti va se oggi pomeriggio ci vediamo?" mi disse, candida come la neve. Dopo aver smaltito l’onda calda che dal cuore arrivò fino alle mani e alla faccia… le dissi di sì, cercando di non farle vedere che stavo per morire. Lei disse che potevamo trovarci davanti al Bagno Maurizio alle quattro, e io dissi di sì. Lei disse che magari potevamo fare una passeggiata lungo la spiaggia, e io dissi di sì. Lei sorrise, e dopo poco ci salutammo. A pranzo non riuscii a mangiare quasi niente, e mio padre, che sulla spiaggia mi aveva visto parlare con quella ragazzina, mi guardava sorridendo. Aspettai l’ora dell’appuntamento con un’agitazione che mi impediva di respirare normalmente.

Ero confuso, smarrito. Cosa avrei fatto? Cosa avrei detto? Cosa sarebbe successo? Non trovavo pace. I minuti scorrevano lentissimi, poi a un tratto velocissimi. Alle quattro ci vedemmo davanti al Bagno Maurizio. Lei era di una bellezza inverosimile, mi si piegavano le gambe. "Ciao, allora ti va di fare due passi?" mi disse. Io risposi di sì. Entrammo nella spiaggia ci avviammo verso la Torre Balilla camminando lungo la riva. Il mare era un olio, il sole brillava sull’acqua. Mi sentivo al settimo cielo, cioè sospeso nel vuoto. L’odore buono della sua pelle e dei suoi capelli mi arrivava a ondate, sapeva di pane appena sfornato e di creme solari, e mi ubriacava. Il suo lieve accento romano mi piaceva, mi portava lontano. A poco a poco riuscii a emettere dei suoni senza arrossire. Arrivammo alla Partaccia. Mangiammo un gelato camminando in una pineta, poi tornammo verso la spiaggia e andammo a sederci sugli scogli. Ce l’ho ancora negli occhi quella ragazzina con i capelli lisci e lunghi, il viso delicato, gli occhi intelligenti, le gambe lunghe, il seno appena accennato, le labbra che avevo paura a guardare… Dopo un paio di frasi e qualche sorriso imbarazzato calò il silenzio, soprattutto il mio. Lei si voltò a osservare il mare, con i capelli mossi dal vento. Aveva davvero una bocca bellissima, che spiavo di nascosto. No, non era una bocca, era la porta del paradiso, era la sua bellezza, la sua magia, la sua anima… Quello sarebbe stato il momento di baciarla. Si sarebbe fatta baciare, ne ero più che sicuro. Mi aveva chiesto di uscire, mi aveva portato su quegli scogli, e aspettava un bacio, e poi tanti altri… Ma io, stordito e disorientato, non riuscivo ad avvicinarmi. Tremavo. Il cuore mi batteva così forte che di sicuro lei lo sentiva. Ora o mai più, mi dicevo ogni secondo.

Immaginavo la mia bocca che avanzava verso la sua, e mi paralizzavo. Ora lo faccio... ecco... adesso mi avvicino e la bacio. Ma invece restavo immobile. Era quel primo secondo che non riuscivo ad affrontare: la mia bocca che si avvicinava alla sua, mentre lei mi guardava negli occhi. Baciala, dai baciala, che aspetti? Sei pazzo a non baciarla? Ma che fai? Che aspetti? Baciala, non sta aspettando altro… Baciala subito, non pensare a nulla e baciala… Ma rimanevo immobile, un pezzo di legno. E intanto bruciavo. Dopo un quarto d’ora lei si alzò e con gli occhi delusi disse che doveva andare. La riaccompagnai al Bagno Maurizio. Tornai a casa disperato, circondato dal vuoto. Che stupido, che idiota, che razza di moccioso, mi dicevo. Dopo un po’ tornai sulla spiaggia. Lei non c’era. Non la vidi mai più. Forse era tornata a Roma, o forse non era mai esistita. Ma il rimpianto di non averla baciata mi tormentò per il resto dell’estate, e a dire il vero non ha mai smesso di pungermi. Però ero sicuro che quel pomeriggio mi avesse insegnato che nella vita si doveva avere coraggio, in ogni occasione. Mai più mi sarebbe successa una cosa del genere. Mai più avrei lasciato che la vita mi scorresse davanti senza affrontarla. Mai più, per nessun motivo.