Il sisma e lo tsunami Onde alte 14 metri

Il sisma di magnitudo 8,9, con epicentro sul fondo marino del Pacifico a circa 500 kilometri da Tokyo, colpisce il Nord Est del Paese. Lo tsnunami provocherà la morte di 30mila persone.

Nella prefettura di Fukushima, il terremoto e il maremoto hanno danneggiato gravemente quattro dei sei reattori della centrale nucleare. Quando le onde alte 14 metri hanno investito la costa, i reattori nucleari sono stati sommersi. Le pompe hanno smesso di funzionare, bloccando il raffreddamento dei reattori, e i dispositivi di riserva non sono entrati in funzione. In seguito si è verificata una serie di esplosioni con fughe di radioattività