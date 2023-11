"Servono 400 milioni subito, per le emergenze. Non possiamo rischiare che la filiera produttiva del più grande distretto tessile d’Europa si fermi e perda clienti. E quei soldi servono anche per dare un segnale alle famiglie. Perché al momento non sono previsti ristori per i danni alle auto? Non riesco a capirlo".

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni, anche presidente Anci, torna alla carica col governo per avere subito risorse da spendere sul territorio ferito dall’alluvione e in particolare

a favore delle aziende che faticano a ripartire. "La moda non aspetta", ha detto sempre ieri in un video pubblicato dal Pd nell’ambito della campagna del partito per i ristori.